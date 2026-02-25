Plângerea vizează adoptarea, cu rea-credinţă, a proiectului privit reforma administraţiei, ”în condiţiile în care prim-ministrul a avut cunoştinţă că Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei (MDLPA) a elaborat proiectul fără competenţă legală şi constituţională”. De asemenea, sindicaliştii reclamă că actul normativ afectează în mod direct mai multe drepturi fundamentale

”Federaţia Sindicatelor din Administraţia Naţională a Penitenciarelor (FSANP), prin preşedintele Cosmin Dorobanţu, a formulat plângere penală împotriva numitului Ilie Bolojan, în calitate de prim-ministru al Guvernului României, pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu, prevăzută şi pedepsită de art. 297 alin. (1) Cod Penal şi art. 9 alin. (1) din Legea nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială”, au transmis, miercuri, sindicaliştii, într-un comunicat de presă.

Reclamațiile FSANP

Potrivit acestora, plângerea vizează adoptarea, cu rea-credinţă, a proiectului privit reforma administraţiei, ”în condiţiile în care prim-ministrul a avut cunoştinţă că Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei (MDLPA) a elaborat proiectul fără competenţă legală şi constituţională”.

Potrivit FSANP, actul normativ afectează în mod direct drepturi fundamentale: dreptul la pensie, dreptul la muncă, dreptul la liberă circulaţie, dreptul de proprietate, dreptul la protecţia persoanelor cu handicap, dreptul la protecţia copiilor şi dreptul la un nivel de trai decent, precum şi instituţii fundamentale ale statului. În plus, proiectul conţine dispoziţii care interferează cu reglementări privind pensiile militare de stat, cu impact direct asupra poliţiştilor de penitenciare.

Sindicaliştii acuză, de asemenea, că premierul nu a ţinut cont nici de Avizul Consiliului Legislativ nr. 155/24.02.2026, nici de Avizul Consiliului Economic şi Social nr. 1396/24.02.2026, şi nici de avizele Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale şi ale Ministerului Finanţelor.

”Cu toate aceste avertismente instituţionale ale specialiştilor, proiectul a fost promovat şi asumat la nivel guvernamental”, se mai arară în comunicatul de presă.

Încălcarea limitelor constituționale

Potrivit sondicaliştilor, Ilie Bolojan ”a avut cunoştinţă, dar a ignorat cu premeditare, încălcarea limitelor constituţionale privind adoptarea ordonanţelor de urgenţă, inclusiv interdicţia de a afecta drepturi şi libertăţi fundamentale prin OUG, precum şi depăşirea competenţelor legale ale ministerului iniţiator, în speţă, MDLPA”.

FSANP solicită ”efectuarea de cercetări, administrarea tuturor probelor necesare şi tragerea la răspundere penală a tuturor autorilor, complicilor şi instigatorilor, pentru faptele săvârşite în exercitarea funcţiei publice”.

De asemenea, organizaţia sindicală anunţă că se va constitui parte civilă, solicitând despăgubiri morale şi materiale pentru prejudiciul suferit prin îngrădirea drepturilor legitime.

Premierul Ilie Bolojan a anunţat, marţi seară, la finalul şedinţei de Guvern, că prevederile cuprinse în cele două acte normative privind reforma administraţiei şi pachetul de relansare economică respectă Constituţia şi a precizat că acestea au fost adoptate fără niciun fel de observaţii şi au existat avize favorabile de la toate ministerele.

Aviz nefavorabil al Consiliului Economic și Social

Consiliul Economic şi Social a dat aviz nefavorabil, marţi, pe Proiectul de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului privind adoptarea unor măsuri pentru creşterea capacităţii financiare a unităţilor administrativ-teritoriale precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, iniţiat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei şi de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, ceea ce a determinat amânarea cu aproape două ore a şedinţei de Guvern.

Mai multe ministere au trimis un număr mare de observaţii la proiectul de OUG cu reforma administrativă. Două astfel de adrese, de la Ministerul Muncii şi Ministerul Finanţelor, obţinute de Profit.ro, includ aproape 70 de pagini de observaţii şi recomandări referitoare la problemele pe care le generează modificările legislative. Finanţele recomandă reanalizarea întregului act normativ, avertizează, printre altele, că unele măsuri pot duce la blocarea activităţii instituţiei şi atrag atenţia că impactul bugetar pe 2026 a fost calculat greşit cu circa 100 de milioane de lei.