Mai multe proiecte pentru pârtii și stațiuni montane au fost incluse într-un masterplan care urmează să ajungă pe masa Guvernului. Investițiile ar trebui finanțate, în principal, de la bugetul de stat.

La Sinaia, planul prevede extinderea domeniului schiabil la 50 de kilometri și instalarea unui telescaun de mare capacitate către o zonă neexploatată până acum.

Instalația va porni din Valea Dorului, spre vârful Dorul Mic și va coborî apoi spre Valea Pârâului Vânturiș. Cinci pârtii noi, cu o lungime totală de 18 kilometri, vor fi deservite de acest teleferic.

Proiectul include și investiții în creșterea siguranței pe pârtii și înzăpezirea artificială. La Azuga este propusă o investiție care să extindă oferta turistică tot anul.

Problema parcării în zonă rămâne însă nerezolvată, spun turiștii. Autoritățile susțin că situația va fi îmbunătățită.

Noi destinații - precum Zlatna - din județul Alba - sau Prundu Bârgăului din Bistrița Năsăud - vor să intre pe harta turismului de iarnă, iar alte stațiuni sunt propuse pentru extindere și modernizare. Masterplanul este însă un document strategic, iar termenele de realizare nu sunt încă stabilite clar.