Președintele Columbiei cere convocarea de urgență a ONU: Gustavo Petro: „Au atacat Venezuela”

Stiri externe
03-01-2026 | 10:57
Gustavo Petro
Getty

Președintele Columbiei, Gustavo Petro, a cerut convocarea imediată a Organizației Națiunilor Unite și a Organizației Statelor Americane, după ce, în noaptea de sâmbătă spre duminică, în capitala Venezuelei au fost auzite explozii puternice.

autor
Mihai Niculescu

Liderul columbian a vorbit despre un posibil bombardament, fără a preciza sursa informațiilor sau autorii atacului.

Exploziile s-au produs în jurul orei 2:00 dimineața, ora locală din Caracas, respectiv 8:00 ora României, potrivit relatărilor CNN. La scurt timp după aceste informații, președintele columbian a transmis un mesaj alarmant pe rețeaua X.

În acest moment se bombardează la Caracas. Alertaţi lumea, au atacat Venezuela, a scris Gustavo Petro, imediat după ora 2:00, ora locală a Columbiei, conform news.ro.

Apel la ONU și OAS

Într-un mesaj ulterior, liderul de la Bogota a susținut că ar fi vorba despre un atac cu rachete și a cerut intervenția urgentă a organismelor internaționale.

Citește și
Nicolas Maduro
Iranul se aliază cu Venezuela împotriva Statelor Unite. Președintele Maduro este deja susținut de Rusia și China

Bombardamentul se face cu rachete. OAS (Organizaţia Statelor Americane) şi ONU (Organizaţia Naţiunilor Unite) trebuie să se reunească imediat, a adăugat Petro.

Președintele columbian nu a oferit detalii suplimentare despre sursa informațiilor și nu a precizat cine ar fi responsabil pentru presupusul atac.

Context regional sensibil

CNN notează că Columbia se află cu o oră în urmă față de Venezuela, diferență de fus orar care explică momentul în care mesajele au fost publicate de Petro.

Apelul liderului columbian vine într-un context diplomatic important: începând cu 1 ianuarie, Columbia este membru al Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, poziție care îi conferă un rol direct în dezbaterile legate de securitatea internațională.

Până în acest moment, autoritățile venezuelene nu au confirmat oficial existența unui atac, iar informațiile privind exploziile din Caracas rămân neclare.

Sursa: News.ro

Etichete: atac, donald trump, venezuela,

Dată publicare: 03-01-2026 10:46

Articol recomandat de sport.ro
Ana Bogdan a luat prima decizie majoră, după retragerea din tenis / GALERIE FOTO
Ana Bogdan a luat prima decizie majoră, după retragerea din tenis / GALERIE FOTO
Citește și...
CNN: CIA, operațiune secretă cu dronă asupra unui port din Venezuela
Stiri externe
CNN: CIA, operațiune secretă cu dronă asupra unui port din Venezuela

Ținta era folosită de traficanții de droguri pentru a încărca navele cu destinația America.  

Iranul se aliază cu Venezuela împotriva Statelor Unite. Președintele Maduro este deja susținut de Rusia și China
Stiri externe
Iranul se aliază cu Venezuela împotriva Statelor Unite. Președintele Maduro este deja susținut de Rusia și China

Venezuela a anunţat că Iranul i-a propus cooperarea „în toate domeniile” pentru a combate „pirateria şi terorismul internaţional” al Statelor Unite, în urma unei convorbiri telefonice între miniştrii de externe ai celor două ţări.

Preşedintele brazilian Lula da Silva avertizează că o intervenţie militară a SUA în Venezuela ar fi „o catastrofă umanitară”
Stiri externe
Preşedintele brazilian Lula da Silva avertizează că o intervenţie militară a SUA în Venezuela ar fi „o catastrofă umanitară”

Preşedintele brazilian Luiz Inacio Lula da Silva a atenţionat sâmbătă că o intervenţie armată a SUA în Venezuela ar fi o catastrofă umanitară, relatează AFP, Reuters şi dpa.

Trump nu exclude un război cu Venezuela. Washingtonul anunță măsuri mai dure împotriva guvernului lui Maduro
Stiri externe
Trump nu exclude un război cu Venezuela. Washingtonul anunță măsuri mai dure împotriva guvernului lui Maduro

Preşedintele american Donald Trump a declarat, în cadrul unui interviu pentru NBC News difuzat vineri, că nu exclude posibilitatea unui război cu Venezuela, relatează Reuters şi Xinhua.

Încă un atac împotriva „narco-teroriștilor”. Ambarcațiune din estul Pacificului, spulberată de SUA
Stiri externe
Încă un atac împotriva „narco-teroriștilor”. Ambarcațiune din estul Pacificului, spulberată de SUA

Armata americană anunţă o nouă operaţiune letală împotriva traficului de droguri legat de Venezuela, pe fondul unei campanii tot mai agresive lansate de Washington.

Recomandări
SUA au bombardat Venezuela și l-au capturat pe președintele Maduro. Trump a confirmat oprațiunea | VIDEO
Stiri externe
SUA au bombardat Venezuela și l-au capturat pe președintele Maduro. Trump a confirmat oprațiunea | VIDEO

Explozii puternice, însoţite de sunete asemănătoare unor survolări, s-au auzit în jurul orei locale 02:00 (08:00, ora României), sâmbătă la Caracas, a relatat un jurnalist AFP şi un martor Reuters. Casa Albă a confirmat 

Cod galben de ninsori și viscol în mai multe județe. Zonele unde se va depune strat de zăpadă
Vremea
Cod galben de ninsori și viscol în mai multe județe. Zonele unde se va depune strat de zăpadă

Meteorologii avertizează că vremea rea continuă cel puţin până luni seară, fiind aşteptate ninsori, polei, dar şi viscol în zonele montane. La munte, stratul nou de zăpadă poate ajunge la 50 de centimetri, iar în Transilvania şi Maramureş la 15.

Reacția regimului Maduro, după ce capitala Venezuelei a fost bombardată. A fost decretată „stare de tulburare externă”
Stiri externe
Reacția regimului Maduro, după ce capitala Venezuelei a fost bombardată. A fost decretată „stare de tulburare externă”

Guvernul autoritar al Venezuelei a acuzat SUA că riscă să arunce America Latină în haos cu un act „extrem de grav” de „agresiune imperialistă”, după ce Donald Trump ar fi ordonat lovituri aeriene împotriva ţării sud-americane.  

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 03 Ianuarie 2026

02:15:07

Alt Text!
La Măruță
30 Decembrie 2025

01:31:17

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
30 Decembrie 2025

01:46:51

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Emilia Popescu la întrebarea mesei rotunde

42:11

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28