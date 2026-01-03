Președintele Columbiei cere convocarea de urgență a ONU: Gustavo Petro: „Au atacat Venezuela”

Președintele Columbiei, Gustavo Petro, a cerut convocarea imediată a Organizației Națiunilor Unite și a Organizației Statelor Americane, după ce, în noaptea de sâmbătă spre duminică, în capitala Venezuelei au fost auzite explozii puternice.

Liderul columbian a vorbit despre un posibil bombardament, fără a preciza sursa informațiilor sau autorii atacului.

Exploziile s-au produs în jurul orei 2:00 dimineața, ora locală din Caracas, respectiv 8:00 ora României, potrivit relatărilor CNN. La scurt timp după aceste informații, președintele columbian a transmis un mesaj alarmant pe rețeaua X.

„În acest moment se bombardează la Caracas. Alertaţi lumea, au atacat Venezuela”, a scris Gustavo Petro, imediat după ora 2:00, ora locală a Columbiei, conform news.ro.

Apel la ONU și OAS

Într-un mesaj ulterior, liderul de la Bogota a susținut că ar fi vorba despre un atac cu rachete și a cerut intervenția urgentă a organismelor internaționale.

„Bombardamentul se face cu rachete. OAS (Organizaţia Statelor Americane) şi ONU (Organizaţia Naţiunilor Unite) trebuie să se reunească imediat”, a adăugat Petro.

Președintele columbian nu a oferit detalii suplimentare despre sursa informațiilor și nu a precizat cine ar fi responsabil pentru presupusul atac.

Context regional sensibil

CNN notează că Columbia se află cu o oră în urmă față de Venezuela, diferență de fus orar care explică momentul în care mesajele au fost publicate de Petro.

Apelul liderului columbian vine într-un context diplomatic important: începând cu 1 ianuarie, Columbia este membru al Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, poziție care îi conferă un rol direct în dezbaterile legate de securitatea internațională.

Până în acest moment, autoritățile venezuelene nu au confirmat oficial existența unui atac, iar informațiile privind exploziile din Caracas rămân neclare.

