Pe 13 februarie, compania și-a organizat gala anuală, în cadrul căreia au fost distribuite pe loc peste 60 de milioane de yuani (aproximativ 8 milioane de euro) în numerar. La eveniment au fost amenajate 800 de mese de banchet pentru aproximativ 7.000 de persoane, potrivit South China Morning Post.

Angajații au fost invitați pe scenă pentru a-și primi recompensele, iar în cadrul altor activități interactive și-au numărat singuri banii: suma pe care reușeau să o numere era cea pe care o puteau lua acasă. În imaginile apărute online, unii dintre ei apar cu brațele pline de teancuri de bancnote, abia reușind să le țină.

Aproape 70% din profit, împărțit angajaților

În timpul galei, patronul a cerut departamentului financiar să renunțe la alte cadouri și să ofere fiecărui angajat încă 20.000 de yuani (aproximativ 2.600 de euro) în numerar.

Incluzând și bonusurile distribuite online, totalul plăților de final de an a depășit 180 de milioane de yuani, adică aproape 70% din profitul companiei pe 2025.

„Șeful care iubește să împartă bani”

Gesturile repetate i-au adus patronului porecla de „șeful căruia îi place cel mai mult să împartă bani”. Acesta a spus că nu este vorba despre generozitate ostentativă, ci despre sprijin pentru tinerii împovărați de rate și credite.

Internauții au reacționat entuziasmați. „Acesta este adevăratul Zeu al Bogăției pe pământ”, a scris cineva. Altul a comentat: „Cu un astfel de bonus de final de an, cine nu și-ar dori să lucreze acolo?”