”Acesta este imaginea-simbol, de fapt, a poluării pe care noi o avem în Bucureşti, că provine din trafic, poluarea care este asociată traficului, sau că provine inclusiv şantierelor care nu sunt gestionate corect conform legislaţiei, tăierilor ilegale, a materialelor antiderapante, pentru că şi asta se întâmplă în momentul de faţă”, a afirmat, miercuri seară, la Digi 24, Diana Buzianu, comentând imagini cu zăpada înnegrită de pe marginea drumurilor şi de pe trotuare.

Potrivit acesteia, fiecare situaţia ar trebui să cuprindă nişte măsuri ataşate care să fie îmbunătăţite.

”Pe arderi ilegale, noi am început să facem nişte controale mult mai severe în jurul Bucureştiului şi am avut chiar sancţiuni record în ultimul an faţă de ultimii ani de zile. Va trebui însă să ne uităm atent şi la ce înseamnă respectarea măsurilor pe şantiere. Noi facem controale”, a mai afirmat ministrul.

Întrebată dacă a crescut calitatea aerului în Bucureşti, Buzoianu a spus că mai sunt unele probleme.

„Inamic tăcut”

”Per total, da, dar mai sunt probleme. Cifrele sunt date de staţiile de monitorizare a calităţii aerului care arată totuşi că au fost îmbunătăţiri. (...) Aceşti senzori arată totuşi că de la an la an s-au îmbunătăţit lucrurile, dar repet, noi avem o problemă foarte mare în continuare, să ne înţelegem. Este doar faptul că, într-adevăr, s-a mai înnoit parcul auto, ceea ce a adus un pic la îmbunătăţire. Nu zic că este o îmbunătăţire absolută, fantastică, din contră, zic, în continuare avem o problemă, doar că nu s-a înrăutăţit, dar avem în continuare o problemă foarte mare pe care trebuie să o rezolvăm. Sunt aici şi nişte măsuri. Bucureştiul, de altfel, a fost amendat, este amendat anual”, a precizat Buzoianu.

Ministrul Mediului a subliniat că poluarea, înainte de a ajunge în apă sau în sol, ajunge în plămânii locuitorilor.

”Dacă această poluare nu ajunge pe zăpadă, în apă şi în sol, ajunge în plămânii noştri. Înainte să ne intereseze că a ajuns în apă, în sol şi mai ştiu eu pe unde, prin canalizări, această poluare ajunge în plămânii noştri, doar că n-o vedem în fiecare zi. Acesta este un inamic tăcut pe care noi nu-l vedem în fiecare zi. De aia este importantă respectarea legislaţiei mediului”, a mai declarat Diana Buzoianu.

Potrivit acesteia, respectarea legislaţiei de mediu ”presupune apărarea sănătăţii noastre”.

”Bucureştiul de ani de zile este amendat pentru că nu are un plan de gestionare a poluării aerului” , a adăugat Buzoianu

Diana Buzoianu a fost chestionată dacă afirmaţiile sale sunt un mesaj pentru primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu sau pentru primarii de Sector şi a răspuns: ”Toţi primarii care au o responsabilitate să ne protejeze nouă drepturile, da, trebuie să facă aceste planuri. Domnul Ciucu este acolo de câteva luni de zile. Nu i se poate lui imputa faptul că de ani de zile nu există acest plan. Vorbim totuşi de un plan care ar fi trebuit să fie adoptat de mai bine de 10 ani de zile. Deci, este clar că e o datorie restantă. Dar de ce există datoria aceasta restantă? Pentru că de fiecare dată când vorbim de poluarea aerului, cineva întotdeauna inevitabil ajunge şi spune asta nu este o prioritate acum”.