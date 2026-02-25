Horoscop 26 februarie 2026, cu Neti Sandu. Zodia care va avea de recuperat bani

Horoscop 26 februarie 2026, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu retușuri. O să avem prilejul să reparăm niște greșeli, cu ajutorul lui Mercur, pentru că este retrograd până pe 3 martie. O să primim o a doua șansă.

Vibrația zilei este 8 și bine-ar fi să fim cumpătați cu banii, să nu ne scape printre degete. Horoscop 26 februarie 2026 – PEȘTI Vă dați întâlnire cu niște oameni care vă propun de multă vreme ceva, dar n-ați avut timp, n-ați fost în formă și o să vă expuneți punctul de vedere și așteptați răspunsul. O să dați drumul unui proiect care se va bucura de susținere din partea unor oameni care țin la voi, vă apreciază. Horoscop 26 februarie 2026 – BERBEC E o efervescență la voi, că pregătiți o nouă ieșire la rampă cu ceva care pare să fie amprenta personală și o să vă descurcați, că aveți resurse interioare solide. Sunt niște prieteni care o să vă cam dezamăgească, n-or să vă întindă o mână de ajutor la nevoie, dar nu intenționat. Horoscop 26 februarie 2026 – TAUR Poate scoateți economiile ca să cumpărați ceva care v-ar fi de folos acasă și o să vă pregătiți de un eveniment important, oricum simțiți nevoia unei schimbări acasă. E posibil să se ivească un chilipir și să vă luați o mașină nouă, fie și la mâna a doua – adică e nouă pentru voi. Citește și Horoscop 25 februarie 2026, cu Neti Sandu. O zi în care trebuie să avem grijă de sănătate

Horoscop 26 februarie 2026 – GEMENI Se poate să cochetați cu ideea unui nou serviciu și oferte de muncă vor fi, totul e să vă găsiți timp pentru colaborări și curaj să vă duceți altundeva. Întrevedere cu cineva care așteaptă un răspuns de la voi și, dacă nu sunteți siguri pe voi, poate mai cereți o părere. Horoscop 26 februarie 2026 – RAC O să aveți de luat bani, poate ați cerut cu împrumut niște bani și o să-i luați cât de curând. Sunt lucruri importante de făcut cu ei pentru casă, pentru familie. O să vi se împlinească o dorință mai veche și o să vă ocupați de o afacere personală ca să vă puteți pune în valoare talentul. Horoscop 26 februarie 2026 – LEU Se poate să fiți în negocieri pentru un business, se conturează un succes la orizont și se vor deschide mai multe căi de explorare din iulie încolo. Noutăți care să vă stârnească interesul și o să aveți chef să începeți lucruri noi ca să vă îmbogățiți experiența. Horoscop 26 februarie 2026 – FECIOARĂ Se poate să luați o decizie referitoare la un contract care v-ar aduce siguranță financiară, dar dacă nu e grabă, mai așteptați și alte oferte. E cineva din trecutul sentimental care vă cere niște explicații și speră că o să fiți înțelegători și să continuați relația. Vedeți și voi ce simțiți. Horoscop 26 februarie 2026 – BALANȚĂ E posibil să fie o perioadă încărcată la serviciu, or fi și examene la școală sau aveți de lucru în particular, poate chiar pregătire pentru școală, posibil și ore de practică. O să vă îngrijiți de sănătate, poate v-ați programat la un consult, la analize medicale, ca să fiți în formă.

Horoscop 26 februarie 2026 – SCORPION Se poate să vă delectați cu o preocupare de timp liber, poate practicați un sport ori faceți altceva care vă mai spală gândurile și vă dă un alt vibe. O să vă puteți repara o greșeală din trecutul recent și treceți peste supărări și reproșuri și vă împăcați. Horoscop 26 februarie 2026 – SĂGETĂTOR O să ieșiți mai des cu grupul, că aveți nevoie de socializare și o să vă încărcați bateriile, ca să funcționați ca lumea la serviciu, în societate. Poate aveți un proiect care o să vă solicite mental, emoțional, dar o să merite toate eforturile. Horoscop 26 februarie 2026 – CAPRICORN O reușită, primiți o confirmare că vi se deschid niște uși, vă aflați pe o listă de promovare și o să-i depășiți pe contracandidați și va fi un progres. V-ați putea cere drepturile bănești și să recuperați din urmă ce mai aveți de luat, ca să aveți un capital pe care să contați. Horoscop 26 februarie 2026 – VĂRSĂTOR O invitație la un spectacol, poate fi un eveniment la care contribuiți și voi cu ceva, o să exprimați idei, țineți vreun discurs. Se poate să întâlniți pe cineva care să se asorteze cu felul vostru de a fi și să iasă de-aici o relație, dacă n-aveți partener de cuplu.

