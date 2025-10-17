Reacția UE după ce Trump și Putin au anunțat că se vor întâlni la Budapesta. „Trăim în lumea reală”

Comisia Europeană a primit favorabil vineri perspectiva unei întâlniri între Donald Trump şi Vladimir Putin la Budapesta, cu condiţia aceasta să facă "să avanseze procesul de pace" în Ucraina, relatează AFP.

"Orice reuniune care face să avanseze procesul vizând instaurarea unei păci juste şi durabile în Ucraina este binevenită", a afirmat Olof Gill, purtător de cuvânt al executivului european.

Bruxellesul a indicat că activele preşedintelui rus şi ale ministrului său de externe, Serghei Lavrov, sunt îngheţate în prezent, dar nu "le este interzis în mod specific să călătorească" în UE.

"Trăim în lumea reală", a subliniat Olof Gill. "Reuniunile nu se desfăşoară întotdeauna în ordine şi formatul pe care le-am dori, dar dacă ele ne apropie de o pace justă şi durabilă pentru Ucraina, atunci trebuie să le primim favorabil", a adăugat el.

Preşedintele rus este vizat de un mandat de arestare a Curţii Penale Internaţionale (CPI) pentru deportarea ilegală a mii de copii ucraineni în Rusia.

