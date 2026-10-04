Primarul Vitali Klitschko spune că astfel de atacuri „sfâșie Kievul în bucăți”. În opinia ambasadorului american la NATO, Rusia atacă astfel de ținte pentru că nu are succes pe front.

Acesta e momentul în care o dronă rusească Geran-4 lovește Podul de Nord din Kiev. Este al doilea pod important peste Nipru, avariat de atacurile rusești. Explozia a afectat suprafața carosabilă și cablurile pentru troleibuze. Un alt punct important de legătură, Podul de Sud, a fost vizat de mai multe ori de forțele ruse de la începutul acestei săptămâni.

Vitali Klitschko, primarul Kievului: „Capitala este într-o situație foarte dramatică. Și nu poți să pretinzi că se poate trăi la Kiev ca pe timp de pace. Obiectiv, inamicul ne distruge capitala”.

Dronele rusești au ajuns și peste Prut. Sâmbătă, în doar un sfert de oră, cinci drone și rachete au pătruns în spațiul aerian al Republicii Moldova și au explodat în apropierea unor localități din patru raioane. După ce a fost alertată de localnici, politia a găsit fragmente de drone explodate. Președinta Maia Sandu a condamnat atacurile asupra Ucrainei și încălcarea spațiului aerian al Republicii Moldova.

Pe de altă parte, avioane NATO au fost ridicate în Lituania, după detectarea unei posibile drone în spațiul său aerian, dinspre Belarus. Nu a fost nicio explozie, dar alerta a dus la închiderea temporară a aeroportului din Vilnius.

În Letonia, cea mai mică țară NATO din flancul estic, au fost sâmbătă alegeri parlamentare, într-o atmosferă afectată de posibile atacuri hibride ale Rusiei.

Andris Kulbergs, premierul Letoniei: „Nu putem fi veriga cea mai slabă. Trebuie să fim puternici, iar întregul flanc estic trebuie să fie unit. Pentru asta facem eforturi. Suntem granița externă a Europei și trebuie să fim puternici. Însă o apărare puternică poate exista doar dacă este susținută de o economie puternică. Cele două lucruri merg mână în mână”.

Ambasadorul Statelor Unite la NATO spune că, pe fondul pierderilor Rusiei pe câmpul de luptă din Ucraina, Moscova recurge la intimidare și destabilizare. Subliniază însă că Alianța este pregătită să facă față acestor amenințări.

Matthew Whitaker, ambasadorul SUA la NATO: „Motivul pentru care Rusia pare să vrea să intensifice activitățile hibride pe teritoriul NATO este faptul că Alianța și statele sale membre au făcut eforturi importante pentru a sprijini Ucraina. Este firesc, așadar, ca Rusia să încerce să impună consecințe pentru acest sprijin. Răspunsul nu este însă să dăm înapoi. Răspunsul este să oferim Ucrainei și mai mult sprijin”.

Pe de altă parte, americanii urmăresc propriile interese în negocierile cu Rusia. Potrivit presei de peste Ocean, Washingtonul și Moscova discută și o posibilă tranzacție de 20 de miliarde de dolari pentru activele internaționale ale gigantului rus Lukoil. Planul ar putea lega din nou Rusia de piețele occidentale, dar stârnește deja opoziția Ucrainei și a unor aliați europeni, care se tem că rușii ar avea astfel beneficii economice înaintea unui eventual acord de pace.