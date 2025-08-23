Franța convoacă ambasadoarea Italiei după comentariile lui Salvini la adresa lui Macron. Tensiunile diplomatice cresc

23-08-2025 | 10:31
Matteo Salvini, macron si Emanuela D'Alessandro
Franţa a convocat ambasadoarea Italiei, Emanuela D'Alessandro, după comentariile inacceptabile ale viceprim-ministrului Matteo Salvini la adresa preşedintelui Macron, legate de sprijinul Franţei pentru trimiterea de trupe în Ucraina.

Sabrina Saghin

„Ambasadorului (convocat joi - n.r.) i s-a reamintit că aceste remarci contravin climatului de încredere şi a relaţiei istorice dintre ţările noastre, dar şi a evoluţiilor bilaterale recente, care au evidenţiat convergenţe puternice între cele două ţări, în special în ceea ce priveşte sprijinul neclintit pentru Ucraina", a declarat o sursă diplomatică, confirmând o informaţie transmisă de postul de radio France Inter.

Întrebat în timpul unei călătorii la Milano despre posibila desfăşurare de soldaţi italieni în Ucraina după încetarea ostilităţilor, aşa cum iau în considerare Franţa şi Regatul Unit, Matteo Salvini a sugerat ca Emmanuel Macron să „meargă el însuşi acolo", purtând o cască şi luând cu el o puşcă.

În martie, Salvini, liderul partidului antiimigraţie Liga, apropiat de liderul extremei drepte franceze Marine Le Pen, l-a catalogat pe preşedintele francez drept "nebun", acuzându-l că împinge Europa în război cu Rusia.

Franţa şi Regatul Unit, care conduc o „coaliţie a voinţei", iau în considerare desfăşurarea de contingente în Ucraina ca garanţie de securitate pentru a preveni reluarea ostilităţilor odată ce se va ajunge la un armistiţiu sau la un acord de pace între Kiev şi Moscova. 

Sursa: Agerpres

Dată publicare: 23-08-2025 10:31

Managerul unui parc de agrement din sudul Franței a fost reținut pentru presupusă discriminare religioasă, după ce a refuzat accesul unui grup de copii israelieni.

O proprietară de 79 de ani din Franța a reușit, după aproape doi ani de tensiuni și demersuri anevoioase, să își elibereze apartamentul ocupat ilegal. Problemele de sănătate o obligaseră să suspende închirierea unei locuințe ce îi suplimenta pensia.

Poliția din Franța a găsit patru cadavre în Sena, lângă paris. Un bărbat a fost interogat, fiind suspectat de crimă.

România a fost măturată, sâmbătă seară, de furtuni violente, care au făcut și victime. Două persoane au sfârșit tragic după acest episod de vreme severă.

Donald Trump avertizează Rusia cu sancțiuni dacă nu apar progrese în direcția unei soluții pașnice în Ucraina, în timp ce Kremlinul anunță că nu există planuri pentru o întâlnire Putin–Zelenski.

Premierul Ilie Bolojan va efectua sâmbătă o vizită de lucru în Republica Moldova, prima în calitate de prim-ministru al României. Agenda oficială include întâlniri cu omologii moldoveni și participarea la evenimente culturale locale.

