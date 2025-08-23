Franța convoacă ambasadoarea Italiei după comentariile lui Salvini la adresa lui Macron. Tensiunile diplomatice cresc

Franţa a convocat ambasadoarea Italiei, Emanuela D'Alessandro, după comentariile inacceptabile ale viceprim-ministrului Matteo Salvini la adresa preşedintelui Macron, legate de sprijinul Franţei pentru trimiterea de trupe în Ucraina.

„Ambasadorului (convocat joi - n.r.) i s-a reamintit că aceste remarci contravin climatului de încredere şi a relaţiei istorice dintre ţările noastre, dar şi a evoluţiilor bilaterale recente, care au evidenţiat convergenţe puternice între cele două ţări, în special în ceea ce priveşte sprijinul neclintit pentru Ucraina", a declarat o sursă diplomatică, confirmând o informaţie transmisă de postul de radio France Inter.

Întrebat în timpul unei călătorii la Milano despre posibila desfăşurare de soldaţi italieni în Ucraina după încetarea ostilităţilor, aşa cum iau în considerare Franţa şi Regatul Unit, Matteo Salvini a sugerat ca Emmanuel Macron să „meargă el însuşi acolo", purtând o cască şi luând cu el o puşcă.

În martie, Salvini, liderul partidului antiimigraţie Liga, apropiat de liderul extremei drepte franceze Marine Le Pen, l-a catalogat pe preşedintele francez drept "nebun", acuzându-l că împinge Europa în război cu Rusia.

Franţa şi Regatul Unit, care conduc o „coaliţie a voinţei", iau în considerare desfăşurarea de contingente în Ucraina ca garanţie de securitate pentru a preveni reluarea ostilităţilor odată ce se va ajunge la un armistiţiu sau la un acord de pace între Kiev şi Moscova.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













