Reacția Kremlinului după intenția lui Trump pentru pacea în Ucraina. Președintele SUA, sarcină directă pentru Steve Witkoff

14-10-2025 | 17:51
Kremlinul a reacționat la declarațiile președintelui american Donald Trump privind prioritatea de a încheia un acord de pace în Ucraina, după succesul armistițiului din Gaza.

Purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov a afirmat că Rusia „salută” această intenție, dar a subliniat că Moscova rămâne deschisă doar unor negocieri care să asigure interesele sale, acuzând Kievul de tergiversări. Reacția vine în contextul unui impas diplomatic, marcat de amenințări cu sancțiuni și escaladări militare.

Reacția Kremlinului: Deschis la dialog, dar cu condiții

Peskov a confirmat că Rusia este „deschisă și pregătită pentru un dialog pașnic”, subliniind rolul emisarului american Steve Witkoff, care a negociat anterior cu Putin. „Salutăm cu siguranță astfel de intenții și confirmarea voinței politice de a face tot posibilul pentru a promova căutarea de soluții pașnice”, a declarat purtătorul de cuvânt, citat de Reuters. El a lăudat eficacitatea lui Witkoff în Orientul Mijlociu și a exprimat speranța că acesta va contribui la „munca deja începută” în Ucraina.

Totuși, Peskov a acuzat Ucraina că „trage de timp” în negocieri și refuză să înființeze grupuri de lucru pentru aspecte cheie ale unui potențial acord. „Partea rusă rămâne deschisă și pregătită pentru un dialog pașnic și sperăm că influența Statelor Unite și abilitățile diplomatice ale emisarilor președintelui Trump vor contribui la încurajarea părții ucrainene să fie mai activă și mai dispusă să se angajeze în procesul de pace”, a adăugat el. Kremlinul a confirmat un impas în dialogul cu SUA, legat de propunerea lui Trump de a furniza Ucrainei rachete Tomahawk, pe care Moscova o consideră o „escaladare periculoasă”.

Contextul declarațiilor lui Trump

Luni, vorbind în fața Knessetului israelian după negocierea armistițiului dintre Israel și Hamas, Trump a anunțat că va prioritiza pacea în Ucraina. „Mai întâi trebuie să rezolvăm problema Rusiei. Trebuie să rezolvăm asta. Dacă nu te superi, Steve, să ne concentrăm mai întâi pe Rusia”, i-a spus el emisarului Witkoff, care dicutase anterior cu Putin. Trump a subliniat că, după Gaza, atenția sa se va îndrepta spre un acord cu Iranul privind programul nuclear, dar prioritatea imediată este Ucraina.

viktor orban donald trump
Trump îi face declarații de dragoste lui Orban: ”Îl iubim pe Viktor, e fantastic!”. Posesiv: ”Doar eu contez cu adevărat”

Sursa: News.ro

