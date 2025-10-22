Reacția Kremlinului după ce Trump a amânat întâlnirea cu Putin. „Nimeni nu vrea să piardă timpul”

Cel puțin șapte oameni, inclusiv doi copii, au fost uciși în Ucraina de atacurile intense cu drone și rachete rusești.

O grădiniță a fost lovită în al doilea oraș ca mărime al Ucrainei, Harkov, iar în Kiev s-au înregistrat pagube extinse. Cu câteva ore înainte, Donald Trump anunța că a amânat întâlnirea cu Vladimir Putin.

Pe de altă parte, piloții români au avut permisiunea să tragă în dronele rusești care au atacat porturile de pe malul Dunării, din Ucraina, dacă acestea ar fi intrat pe teritoriul nostru. Populația din nordul județului Tulcea a primit un mesaj RoAlert după miezul nopții.

O dronă cu explozibil a lovit o grădiniță din Harkov. „O palmă în fața păcii", după cum a acuzat președintele Zelenski. Aproape 50 de copii au fost evacuați după ce bombardamentul aerian a provocat un incendiu.

Și Kievul a fost lovit de un val de atacuri masive pe timpul nopții. Dronele explozive au apărut pe cerul capitalei și în această dimineață.

Val de atacuri rusești în Ucraina, inclusiv la granița cu România

Cu peste 400 de drone și rachete, rușii au dezlănțuit din nou atacurile în mai multe părți ale Ucrainei, inclusiv la Izmail, portul de la Dunăre aflat chiar la granița cu România.

Conform Ministerului Apărării Naționale, două avioane de luptă F-16 au fost ridicate cu puțin înainte de ora 1 noaptea, de la Baza Aeriană Borcea. Comandantul operațiunii a avut permisiunea să dea ordin de tragere asupra dronelor care ar fi pătruns pe teritoriul României, dar nu a fost cazul.

Pe de altă parte, armata ucraineană a anunțat că a atacat „cu succes" o uzină chimică rusă din regiunea de frontieră Briansk. A folosit rachete Storm Shadow, furnizate de Marea Britanie. Rachetele au lovit uzina unde se produc pulberi explozive și componente pentru rachetele cu care atacă rușii.

Trump amână întâlnirea cu Putin

Reporter: „Domnule președinte, întâlnirea cu Vladimir Putin este anulată sau doar amânată?”

Donald Trump, președintele SUA: „Nu vreau să am o întâlnire irosită. Nu vreau să pierd timpul, așa că vom vedea ce se întâmplă. Eu le-am spus: mergeți la linie (linia frontului). Mergeți la linia de... la liniile de luptă. Și vă retrageți, mergeți acasă și toată lumea își ia o pauză, pentru că aveți două țări care se omoară între ele.”

Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al lui Vladimir Putin: „Nimeni nu vrea să piardă timpul: nici președintele Trump, nici președintele Putin. Aceștia sunt doi președinți obișnuiți să lucreze eficient, cu o productivitate ridicată. Însă eficiența necesită întotdeauna pregătire.”

Rusia simulează atacuri nucleare

Președintele Rusiei a ordonat desfășurarea unor exerciții ale forțelor strategice nucleare ale țării, care au inclus lansări de rachete intercontinentale balistice, de tip Yars.

Între timp, președintele Ucrainei a discutat cu premierul Suediei despre exportul unor echipamente de apărare, inclusiv avioane de luptă suedeze.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: „Este primul angajament între țările noastre care deschide calea pentru ca Ucraina să achiziționeze o flotă serioasă, foarte serioasă, de avioane de vânătoare Gripen, fabricate în Suedia. Da, acestea sunt avioane excelente, platforme aviatice puternice.”

