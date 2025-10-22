Reacția Kremlinului după ce Trump a amânat întâlnirea cu Putin. „Nimeni nu vrea să piardă timpul”

22-10-2025 | 19:59
Cel puțin șapte oameni, inclusiv doi copii, au fost uciși în Ucraina de atacurile intense cu drone și rachete rusești.

O grădiniță a fost lovită în al doilea oraș ca mărime al Ucrainei, Harkov, iar în Kiev s-au înregistrat pagube extinse. Cu câteva ore înainte, Donald Trump anunța că a amânat întâlnirea cu Vladimir Putin.

Pe de altă parte, piloții români au avut permisiunea să tragă în dronele rusești care au atacat porturile de pe malul Dunării, din Ucraina, dacă acestea ar fi intrat pe teritoriul nostru. Populația din nordul județului Tulcea a primit un mesaj RoAlert după miezul nopții.

O dronă cu explozibil a lovit o grădiniță din Harkov. „O palmă în fața păcii", după cum a acuzat președintele Zelenski. Aproape 50 de copii au fost evacuați după ce bombardamentul aerian a provocat un incendiu.

Și Kievul a fost lovit de un val de atacuri masive pe timpul nopții. Dronele explozive au apărut pe cerul capitalei și în această dimineață.

Val de atacuri rusești în Ucraina, inclusiv la granița cu România

Cu peste 400 de drone și rachete, rușii au dezlănțuit din nou atacurile în mai multe părți ale Ucrainei, inclusiv la Izmail, portul de la Dunăre aflat chiar la granița cu România.

Conform Ministerului Apărării Naționale, două avioane de luptă F-16 au fost ridicate cu puțin înainte de ora 1 noaptea, de la Baza Aeriană Borcea. Comandantul operațiunii a avut permisiunea să dea ordin de tragere asupra dronelor care ar fi pătruns pe teritoriul României, dar nu a fost cazul.

Pe de altă parte, armata ucraineană a anunțat că a atacat „cu succes" o uzină chimică rusă din regiunea de frontieră Briansk. A folosit rachete Storm Shadow, furnizate de Marea Britanie. Rachetele au lovit uzina unde se produc pulberi explozive și componente pentru rachetele cu care atacă rușii.

Trump amână întâlnirea cu Putin

Reporter: „Domnule președinte, întâlnirea cu Vladimir Putin este anulată sau doar amânată?”

Donald Trump, președintele SUA: „Nu vreau să am o întâlnire irosită. Nu vreau să pierd timpul, așa că vom vedea ce se întâmplă. Eu le-am spus: mergeți la linie (linia frontului). Mergeți la linia de... la liniile de luptă. Și vă retrageți, mergeți acasă și toată lumea își ia o pauză, pentru că aveți două țări care se omoară între ele.”

Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al lui Vladimir Putin: „Nimeni nu vrea să piardă timpul: nici președintele Trump, nici președintele Putin. Aceștia sunt doi președinți obișnuiți să lucreze eficient, cu o productivitate ridicată. Însă eficiența necesită întotdeauna pregătire.”

Rusia simulează atacuri nucleare

Președintele Rusiei a ordonat desfășurarea unor exerciții ale forțelor strategice nucleare ale țării, care au inclus lansări de rachete intercontinentale balistice, de tip Yars.

Între timp, președintele Ucrainei a discutat cu premierul Suediei despre exportul unor echipamente de apărare, inclusiv avioane de luptă suedeze.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: „Este primul angajament între țările noastre care deschide calea pentru ca Ucraina să achiziționeze o flotă serioasă, foarte serioasă, de avioane de vânătoare Gripen, fabricate în Suedia. Da, acestea sunt avioane excelente, platforme aviatice puternice.”

Etichete: Rusia, Ucraina, razboi,

Șeful Armatei: „Nu intrăm într-un război, dar ne pregătim ca pentru unul”. Ce spune despre trimiterea de trupe în Ucraina
Șeful Armatei: „Nu intrăm într-un război, dar ne pregătim ca pentru unul”. Ce spune despre trimiterea de trupe în Ucraina

Şeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiţă Vlad, a declarat că România nu intră într-un război, dar că trebuie să se pregătească ca pentru un război.

Ucraina a atacat teritoriul Rusiei cu una dintre cele mai puternice arme NATO, non-americană. „A fost o lovitură reușită”
Ucraina a atacat teritoriul Rusiei cu una dintre cele mai puternice arme NATO, non-americană. „A fost o lovitură reușită”

Noi bombardamente s-au abătut în noaptea de marți spre miercuri asupra Ucrainei, atât pe linia frontului, cât și în capitala Kiev. Cel puțin șapte persoane au murit, printre care doi copii. Alte 26 au fost rănite.

Piloții români, autorizați să doboare dronele rusești dacă intrau în România, în timpul atacului de la Dunăre
Piloții români, autorizați să doboare dronele rusești dacă intrau în România, în timpul atacului de la Dunăre

Piloții români au avut permisiunea să tragă în dronele rusești care au atacat porturile de pe malul Dunării, din Ucraina, dacă acestea intrau pe teritoriul României.

UE lucrează cu Ucraina la o propunere în 12 puncte pentru a pune capăt războiul Rusiei. Ce prevede planul
UE lucrează cu Ucraina la o propunere în 12 puncte pentru a pune capăt războiul Rusiei. Ce prevede planul

Țările europene, împreună cu Ucraina, pregătesc o propunere în 12 puncte pentru a opri agresiunea Rusiei, menținând liniile de front și respingând cererile lui Putin privind cedarea de teritorii, potrivit Bloomberg și Reuters.

Culisele întâlnirii tensionate Trump–Zelenski. Președintele american ar fi cerut Ucrainei să cedeze întreaga regiune Donbas
Culisele întâlnirii tensionate Trump–Zelenski. Președintele american ar fi cerut Ucrainei să cedeze întreaga regiune Donbas

Donald Trump ar fi făcut presiuni asupra lui Zelenski ca Ucraina să cedeze Rusiei regiunea Donbas pentru a pune capăt războiului, potrivit unui oficial ucrainean.

ANIMAȚIE. De ce s-ar fi produs explozia din Rahova la etajele 5 și 6 ale blocului. Prima ipoteză a anchetatorilor
ANIMAȚIE. De ce s-ar fi produs explozia din Rahova la etajele 5 și 6 ale blocului. Prima ipoteză a anchetatorilor

Poliția are o ipoteză de lucru pentru cauza dezastrului din Rahova: un scurtcircuit la un cablu electric ar fi fisurat o conductă de gaze situată în exteriorul blocului distrus.

Grindeanu știe „pe surse” că reforma pensiilor a fost respinsă și pe fond: Bolojan „să plece acasă” dacă refuză dialogul
Grindeanu știe „pe surse” că reforma pensiilor a fost respinsă și pe fond: Bolojan „să plece acasă” dacă refuză dialogul

Sorin Grindeanu a declarat că știe „pe surse” că judecătorii Curții Constituționale ar fi respins reforma pensiilor magistraților și pe fond. Șeful PSD îi cere lui Bolojan să plece dacă refuză dialogul cu Justiția.

„Spitalul morții” din Constanța. Maternitatea privată unde a pierit o tânără își schimbase numele după o tragedie identică
„Spitalul morții” din Constanța. Maternitatea privată unde a pierit o tânără își schimbase numele după o tragedie identică

Ministerul Sănătății a sesizat DNA și Parchetul General în cazul spitalului privat din Constanța unde a născut o polițistă de 29 de ani, care a fost trimisă apoi la spitalul de stat și a murit.  

