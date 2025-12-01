Ministrul chinez, întâlnire strategică în Rusia. Wang Yi: „Chestiuni importante de securitate ale ambelor țări”

Ministrul de externe chinez Wang Yi efectuează o vizită în Rusia, luni şi marţi, pentru a participa la cea de-a 20-a rundă de dialog strategic dintre Beijing şi Moscova, potrivit EFE, preluat de Agerpres.

Wang călătoreşte în Rusia la invitaţia secretarului Consiliului Securităţii rus, Serghei Şoigu.

La sfârşitul săptămânii trecute, purtătorul de cuvânt al MAE chinez, Mao Ning, a declarat într-o conferinţă de presă că vizita lui Wang are printre obiective „schimbul de opinii aprofundate asupra problemelor internaţionale şi regionale de interes comun şi consolidarea comunicării şi coordonării cu privire la chestiuni importante care afectează interesele strategice de securitate ale ambelor ţări".

Prietenia Chinei cu Rusia se menţine constantă

În februarie 2022, cu puţin timp înainte de începerea invaziei Rusiei în Ucraina, preşedinţii rus şi chinez Vladimir Putin şi Xi Jinping au proclamat la Beijing „prietenia nemărginită" dintre naţiunile lor.

De atunci, cei doi preşedinţi au susţinut că legăturile lor „nu ameninţă nicio ţară" şi că, de fapt, „promovează multipolaritatea lumii", aprofundând în acelaşi timp schimburile bilaterale.

În ceea ce priveşte războiul din Ucraina, China a menţinut o poziţie ambiguă, cerând respectarea „integrităţii teritoriale a tuturor ţărilor", inclusiv a Ucrainei, şi atenţie acordată „preocupărilor legitime ale tuturor ţărilor", referindu-se la Rusia, aminteşte EFE.

