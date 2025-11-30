Ungaria nu are nevoie de permisiunea UE pentru vizitele lui Orban la Moscova, susține ministrul ungar de externe

Stiri externe
30-11-2025 | 07:18
Peter Szijjarto
Getty Images

Ungaria duce o politică externă independentă şi nu are nevoie de permisiunea Uniunii Europene pentru a discuta cu Rusia, a declarat ministrul de externe Peter Szijjarto.

autor
Claudia Alionescu

Declarația lui vine ca răspuns la comentariul cancelarului german Friedrich Merz potrivit căruia premierul Viktor Orban a vizitat Moscova fără aprobarea UE.

„Noi, maghiarii, nu avem nevoie de permisiunea sau mandatul celor de la Bruxelles-ului, Berlinului sau al oricui altcuiva pentru a participa la negocieri în străinătate. Indiferent dacă celor de la Bruxelles le place sau nu, noi urmărim o politică externă suverană, iar deciziile noastre sunt determinate de interesele naţionale”, a scris el pe pagina sa de Facebook.

În 28 noiembrie, la începutul unei întâlniri cu preşedintele rus Vladimir Putin la Kremlin, Orban a mai spus că Ungaria urmăreşte o politică externă independentă, nu va ceda presiunilor externe şi va continua să coopereze cu Rusia în multe domenii.

Relațiile dintre Ungaria și Rusia

Orban a menţinut relaţii strânse cu Moscova în ciuda războiului din Ucraina vecină, iar Ungaria este încă în mare măsură dependentă de energia din Rusia, în ciuda eforturilor Uniunii Europene de a reduce dependenţa.

