Rubio dă asigurări în Florida: Negocierile cu Umerov pe planul de pace Trump vizează să deschidă calea unei Ucraine suverane

30-11-2025 | 18:54
rubio umerov
O delegație ucraineană a început duminică negocieri cu oficiali americani de rang înalt la Shell Bay Club, în Florida, pentru a discuta un plan american destinat încetării războiului dintre Rusia și Ucraina, transmite AFP.

Alexandru Toader

Negocieri între o delegaţie ucraineană şi oficiali americani de rang înalt au început duminică, la Shell Bay Club, un club de golf înfiinţat de către Steve Witkoff, la Hallandale Beach, în Florida, potrivit unui jurnalist AFP, în vederea discutării unui plan american vizând o încetare a Războiului rus din Ucraina, relatează AFP.

Secretarul de Stat american Marco Rubio şi emsiarul special al lui Donald Trump, Steve Witkoff, au primit delegaţia ucraineană.

”Nu este vorba doar despre a pune capăt pur şi simplu războiului (...). Este vorba despre a deschide o cale care să prmită Ucrainei să rămână suverană, independentă şi prosperă”, a declarat la începutul reuniunii şeful diplomaţiei americane.

Şeful delegaţiei ucrainene Rustem Umerov a declarat, la rândul său, că vrea să discute cu americanii despre securitate şi reconstrucţia Ucrainei.

Citește și
atac rusia in ucraina
Un nou bilanț al victimelor după atacul din Ucraina cu 36 de rachete și 600 de drone. Trei morți și zeci de răniți

El i-a răspuns lui Rubio exprimând aprecierea Ucrainei faţă de eforturiloe americane, un mesaj adresat preşedintelui american Donald Trump, care a acuzat uneori, în trecut, Ucraina de faptul că nu a fost suficient de recunoascătoare faţă de asistenţa americană din timpul războiuluo, scrie The Asscoiated Press.

”Statele Unite ne aud”, a declarat Umerov. ”Statele Unite ne susţin. Statee Unite lucrează alături de noi”, a adăugat el.

Umerov a fost implicat în negocierile în curs.

Însă, până acum, negociatorul-şef ucrainean a fost Andrii Iermak, puternicul fost şef de cabinet al preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

Vineri, Xelenski a anunţat demisia lui Iermak, în urma unor percheziţii la locuinţa acestuia ale unor anchetatori anticorupţie.

Şeful Consiliului Naţional de Securitate şi Apărare al Ucrainei le-a spus unor jurnalişţti, în Florida, că se aşteaptă la o reuniune ”productivă” cu delegaţia americană, scrie The New York Times (NYT).

Umerov a anunţat anterior, pe X, că se află ”în contact permanent” cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.

”Avem directive şi priorităţi clare: apărarea intereselor ucrainene, garantarea unui dialog constructiv şi avansarea pe baza progreselor realizate la Geneva”, a adăugat el.

Potrivit NYT, şeful diplomaţiei americane a declarat că aceste negocieri bilaterale au ca obiectiv ”să pună capăt unui război într-un mod care să creeze un mecanism şi o cale de urmat care să le permită să fie independenţi şi suverani, să nu mai cunoască niciodată războiul şi să creeze o prosperitate extraordinară pentru poporul lor”.

Aceste negocieri se desfăşoară într-un context militar tensionat.

Armata rusă înaintează în estul Ucrainei, iar o persoană a fost ucisă şi 11 au fost rănite într-un atac cu cu dronă, în noaptea de sâmbătă spre duminică, în apropiere de Kiev.

Negocierile de duminică se poartă pe baza amendamentelor planului american negociat în urmă cu o săptămână, la Geneva, între americani, ucraineni şi europeni, a anunţat preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.

