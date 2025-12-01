Trump rămâne optimist pentru un acord între Ucraina şi Rusia. Marco Rubio avertizează: „Mai sunt multe de făcut”

Stiri externe
01-12-2025 | 07:41
rubio si trump
AFP

Donald Trump a declarat că există „şanse bune” pentru un acord care să pună capăt conflictului dintre Rusia şi Ucraina, după discuţiile dintre Washington şi Kiev, la finalul cărora şeful diplomaţiei americane s-a arătat mult mai prudent.

autor
Sabrina Saghin

Calificate drept „productive” de către delegaţiile americană şi ucraineană, aceste negocieri din Florida privind planul dezvăluit acum zece zile de Statele Unite, dar considerat prea favorabil Moscovei de către ucraineni şi europeni, nu au dus la niciun anunţ important.

„Mai sunt încă multe de făcut”, a avertizat secretarul de stat Marco Rubio, după această întâlnire. O sursă apropiată delegaţiei ucrainene a declarat pentru AFP că aceste discuţii „nu au fost uşoare”.

Trump insistă că părțile vor pacea

Acest lucru nu l-a împiedicat pe preşedintele american să-şi afişeze optimismul, la bordul avionului Air Force One.

„Cred că Rusia ar dori ca acest conflict să se încheie, şi cred că Ucraina, ştiu că Ucraina ar dori ca acest conflict să se încheie”, a declarat Trump.

Citește și
Volodimir Zelenski
Kievul negociază cu emisarii lui Trump un plan de pace. Mesajul lui Volodimir Zelenski înainte de întâlnirea crucială din SUA

Miliardarul republican a reamintit, de asemenea, că Kievul nu se află într-o poziţie de forţă, din cauza vastului scandal de corupţie care l-a determinat pe preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski să-şi demită mâna dreaptă, Andriï Iermak, care până atunci condusese negocierile cu Statele Unite.

„Ucraina are câteva mici probleme dificile. Există o situaţie de corupţie, ceea ce nu ajută”, a estimat Trump.

Emisarul american, aşteptat la Moscova

Emisarul lui Donald Trump, Steve Witkoff, care a participat la discuţiile din Florida, la fel ca ginerele preşedintelui, Jared Kushner, trebuie să se deplaseze la Moscova pentru a discuta marţi cu preşedintele rus Vladimir Putin.

Acum zece zile, Statele Unite au prezentat un proiect în 28 de puncte, redactat fără aliaţii europeni ai Kievului, menit să pună capăt conflictului declanşat de ofensiva rusă împotriva Ucrainei în februarie 2022.

Acordul prevedea iniţial ca forţele ucrainene să se retragă din regiunea estică a Doneţkului, iar Statele Unite ar fi recunoscut atunci de facto Doneţk, Crimeea şi Lugansk ca fiind ruseşti.

Însă acesta a fost modificat la cererea europenilor, iar conţinutul său actual rămâne neclar.

Planul american rămâne neclar și controversat

O altă sursă bine informată şi cu funcţie înaltă în cadrul negocierilor în curs a declarat pentru AFP că americanii doreau ca „punctele finale (ale planului) să fie convenite şi să poată merge la Moscova”.

„Formularea (punctelor, NDLR) este complicată, în special în ceea ce priveşte teritoriile, deoarece (americanii) se consideră exclusiv mediatori şi nu o parte” care susţine Kievul, a adăugat această a doua sursă.

Rustem Umerov, negociatorul şef ucrainean trimis în Florida, a anunţat pe Facebook că i-a comunicat preşedintelui Zelenski „progrese substanţiale”.

„Este important ca discuţiile să aibă o evoluţie constructivă şi ca toate problemele să fi fost abordate în mod deschis, cu obiectivul clar de a garanta suveranitatea şi interesele naţionale ale Ucrainei”, a scris Zelenski pe X după aceste negocieri.

Sursa: News.ro

Etichete: Rusia, Ucraina, donald trump, Marco Rubio,

Dată publicare: 01-12-2025 07:40

Articol recomandat de sport.ro
Conferința lui Chivu, întreruptă dintr-un motiv incredibil. Reacția românului, de pus în ramă
Conferința lui Chivu, întreruptă dintr-un motiv incredibil. Reacția românului, de pus în ramă
Citește și...
Rubio dă asigurări în Florida: Negocierile cu Umerov pe planul de pace Trump vizează să deschidă calea unei Ucraine suverane
Stiri externe
Rubio dă asigurări în Florida: Negocierile cu Umerov pe planul de pace Trump vizează să deschidă calea unei Ucraine suverane

O delegație ucraineană a început duminică negocieri cu oficiali americani de rang înalt la Shell Bay Club, în Florida, pentru a discuta un plan american destinat încetării războiului dintre Rusia și Ucraina, transmite AFP.

Kievul negociază cu emisarii lui Trump un plan de pace. Mesajul lui Volodimir Zelenski înainte de întâlnirea crucială din SUA
Stiri externe
Kievul negociază cu emisarii lui Trump un plan de pace. Mesajul lui Volodimir Zelenski înainte de întâlnirea crucială din SUA

Delegația ucraineană discută duminică, cu reprezentații administrației Trump, ultimele detalii ale planului comun de pace.

Tensiuni între SUA și Venezuela după declarația lui Trump. Caracas denunță o „amenințare colonialistă”
Stiri externe
Tensiuni între SUA și Venezuela după declarația lui Trump. Caracas denunță o „amenințare colonialistă”

Guvernul de la Caracas consideră afirmaţia de sâmbătă a preşedintelui american Donald Trump despre închiderea spaţiului aerian venezuelean o „ameninţare colonialistă" incompatibilă cu legislaţia internaţională, transmite Reuters, preluat de Agerpres.

Recomandări
Dragoș Zamfirescu, chirurgul care a salvat gratuit 1000 de vieți și formează o nouă generație: „Suntem ultima speranță”
1 decembrie
Dragoș Zamfirescu, chirurgul care a salvat gratuit 1000 de vieți și formează o nouă generație: „Suntem ultima speranță”

Medicul Dragoș Zamfirescu este „ultima speranță” pentru sute de pacienți în fiecare an, oameni cărora alți doctori nu le dădeau șanse de vindecare.

Parada de 1 Decembrie 2025: La ce oră începe parada de Ziua Națională și programul evenimentelor din Capitală
Stiri actuale
Parada de 1 Decembrie 2025: La ce oră începe parada de Ziua Națională și programul evenimentelor din Capitală

Ziua Națională a României este marcată în fiecare an prin ceremonii militare și evenimente culturale organizate în București și în principalele orașe ale țării.

Povestea unui saxofonist român care cucerește lumea cu talentul său. De la străzile din Ferentari la marile scene ale lumii
1 decembrie
Povestea unui saxofonist român care cucerește lumea cu talentul său. De la străzile din Ferentari la marile scene ale lumii

Un saxofonist duce acordurile românești pe cele mai mari scene ale lumii alături de un celebru muzician - Ibrahim Maalouf.

Top citite
1 gelato
Shutterstock
Stiri Diverse
Gelato – desertul italian cremos și plin de savoare. Cum se prepară și de ce este atât de gustos
2 auz
Shutterstock
Doctor de bine
Scăderea bruscă a auzului poate ascunde hipertensiune netratată. Când devine urgență medicală
3 lime
Shutterstock
Stiri Diverse
Lime – fructul care îți transformă mesele și starea de sănătate. Gust, beneficii și rețete
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 30 Noiembrie 2025

29:53

Alt Text!
Romania, te iubesc!
30 de ani și povestea continuă

43:10

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 26

43:39

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 26

21:29

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28