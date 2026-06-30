De la 1 iulie, acestea scad de la 34,5 milioane de tone la doar 18,3 milioane de tone, iar importurile care depășesc limita vor fi taxate cu 50% pentru 26 de categorii de produse siderurgice. Măsura are ca obiectiv creșterea gradului de utilizare a capacității de producție a Europei la 80% și protejarea industriei locale a oțelului de excesul de capacitate globală, transmite Reuters.

Jumătate din noile cote sunt rezervate exclusiv partenerilor din cadrul acordurilor de liber schimb, iar cealaltă jumătate este disponibilă tuturor celorlalți parteneri comerciali. Multe dintre țările vizate vor primi cote specifice, proporționale cu volumele istorice. Comisia Europeană a precizat că majoritatea partenerilor din acordurile de liber schimb vor resimți o reducere a accesului pe piață semnificativ mai mică decât media de 47%. De asemenea, un „număr semnificativ” de parteneri au fost de acord, cu titlu provizoriu, cu aceste alocări.

Un răspuns la supracapacitatea globală

Comisia a subliniat că aceste norme sunt necesare pentru a proteja industria siderurgică europeană de supracapacitatea din alte părți ale lumii și de practicile de dumping, care denaturează piețele internaționale. „Supracapacitatea globală persistentă din sectorul siderurgic rămâne o problemă globală gravă și continuă să denatureze piețele internaționale”, a afirmat instituția, adăugând că măsura „restabilește concurența loială pe o piață afectată de denaturări legate de supracapacitate”.

Prin această măsură, UE își propune să reducă dependența de oțelul importat și să consolideze producția internă, într-un context în care tensiunile comerciale globale și criza energetică au pus presiune pe industria europeană.