După susținerea probelor scrise, mii de elevi și părinți așteaptă cu interes publicarea notelor și etapele care urmează până la repartizarea computerizată.

Conform calendarului oficial al Evaluării Naționale 2026, rezultatele inițiale vor fi afișate la începutul lunii iulie, iar notele finale vor fi publicate după încheierea procesului de soluționare a contestațiilor. Rezultatele vor putea fi consultate atât online, cât și la centrele de examen, în format anonimizat, pentru protejarea datelor personale ale candidaților.

Când se afișează rezultatele la Evaluarea Națională 2026

Primele note ale elevilor care au susținut Evaluarea Națională 2026 vor fi publicate pe 1 iulie, iar rezultatele definitive, după analizarea și rezolvarea contestațiilor, vor fi afișate pe 8 iulie 2026. Conform reglementărilor Ministerului Educației, rezultatele vor rămâne disponibile în format electronic timp de doi ani.

La fel ca în anii precedenți, absolvenții de gimnaziu vor avea posibilitatea să își consulte lucrările înainte de a decide dacă depun sau nu contestație. Această măsură oferă elevilor șansa de a înțelege modul în care a fost evaluată lucrarea și de a lua o decizie informată privind solicitarea unei reevaluări.

În cadrul procesului de vizualizare, fiecare candidat va beneficia de minimum 15 minute pentru analizarea fiecărei lucrări. De asemenea, elevii pot veni cu baremul oficial publicat de Ministerul Educației pentru proba respectivă, astfel încât să poată compara răspunsurile și să își estimeze cât mai corect punctajul obținut.

Unde se afișează primele rezultate la Evaluarea Națională 2026

Rezultatele inițiale ale Evaluării Naționale 2026 vor fi afișate pe 1 iulie, începând cu ora 12:00. Elevii vor putea verifica notele atât la centrele unde au susținut examenul, cât și online, pe platforma oficială destinată examenelor naționale.

Pentru respectarea normelor privind protecția datelor personale, rezultatele vor fi publicate în format anonimizat. Astfel, fiecare candidat își va putea identifica notele folosind codul unic primit la prima probă scrisă, fără ca numele său să apară pe listele publice.

După publicarea rezultatelor, elevii și părinții vor avea posibilitatea să analizeze punctajele obținute și să decidă dacă este necesară depunerea unei contestații. Totodată, candidații vor putea consulta lucrările înainte de a solicita reevaluarea acestora, măsură care contribuie la o mai bună transparență a procesului de examinare.

Rezultatele finale, după soluționarea tuturor contestațiilor, vor fi publicate conform calendarului oficial al Evaluării Naționale 2026 și vor sta la baza admiterii la liceu.

Când se depun contestațiile la Evaluarea Națională 2026

Elevii care consideră că nota obținută la una dintre probele Evaluării Naționale 2026 nu reflectă corect performanța lor au posibilitatea de a solicita reevaluarea lucrării. Conform calendarului oficial, contestațiile pot fi depuse în perioada 1-3 iulie 2026.

În prima zi, imediat după afișarea rezultatelor inițiale, cererile de contestație pot fi înregistrate între orele 14:00 și 18:00. Procesul continuă și în zilele de 2 și 3 iulie, potrivit programului stabilit de fiecare centru de examen.

Solicitările se depun la unitatea de învățământ unde candidatul a susținut examenul. În funcție de procedurile comunicate de școală, documentele necesare pot fi transmise și online, prin intermediul adresei de e-mail puse la dispoziție de centrul de examen.

Elevii pot consulta lucrările înainte de depunerea contestațiilor

Înainte de a decide dacă solicită recorectarea unei lucrări, candidații au dreptul să o vizualizeze. Ministerul Educației subliniază însă că vizualizarea tezei și depunerea contestației reprezintă două etape separate ale procesului.

Astfel, un elev poate cere reevaluarea lucrării fără să o consulte în prealabil, la fel cum simpla analizare a tezei nu obligă la formularea unei contestații. Această măsură are rolul de a oferi mai multă transparență și de a permite candidaților să ia o decizie informată.

Lucrările pentru care sunt depuse contestații vor fi reevaluate în intervalul 4-7 iulie 2026.

Cine poate solicita reevaluarea lucrărilor

Dreptul de a contesta rezultatele aparține tuturor candidaților care au participat la Evaluarea Națională 2026. În cazul elevilor care nu au împlinit vârsta majoratului, procedura poate fi realizată împreună cu părinții sau reprezentanții legali.

Pentru înregistrarea contestației este necesară completarea unei declarații prin care candidatul confirmă că a fost informat asupra faptului că nota finală poate fi modificată în orice sens după reevaluare. Astfel, punctajul obținut în urma recorectării poate fi mai mare, mai mic sau poate rămâne neschimbat față de cel inițial.

Nota stabilită după soluționarea contestației devine definitivă și va fi utilizată la calculul mediei de admitere și la repartizarea computerizată în învățământul liceal.

Când se afișează rezultatele finale la Evaluarea Națională 2026

După finalizarea procesului de reevaluare a lucrărilor contestate, rezultatele finale ale Evaluării Naționale 2026 vor fi publicate pe 8 iulie 2026. Aceste note sunt definitive și vor sta la baza ierarhiei de admitere la liceu și a repartizării computerizate a absolvenților de clasa a VIII-a.

Calendarul afișării rezultatelor la Evaluarea Națională 2026

1 iulie 2026 – afișarea rezultatelor inițiale;

8 iulie 2026 – afișarea rezultatelor finale, după soluționarea contestațiilor.

Cum se face admiterea la liceu în 2026

După afișarea rezultatelor finale la Evaluarea Națională 2026, elevii care au absolvit clasa a VIII-a trebuie să completeze opțiunile pentru admiterea la liceu. Potrivit calendarului oficial, completarea fișelor de înscriere se desfășoară în perioada 13-20 iulie 2026, iar repartizarea computerizată este programată pentru data de 22 iulie 2026.

Înainte de această etapă, între 12 mai și 12 iunie 2026, unitățile de învățământ au organizat întâlniri de informare dedicate elevilor și părinților. În cadrul acestora sunt prezentate procedurile de admitere, oferta educațională și planul de școlarizare pentru anul școlar 2026-2027.

De asemenea, participanții au primit informații detaliate despre completarea corectă a fișelor de opțiuni și despre criteriile care stau la baza repartizării computerizate. Pe 9 iulie 2026 va fi publicată ierarhia județeană a absolvenților de gimnaziu, realizată în funcție de mediile obținute la Evaluarea Națională.

Completarea fișelor de înscriere la liceu 2026

În intervalul 13-20 iulie 2026, elevii completează fișele de opțiuni în format electronic, cu sprijinul diriginților și al părinților. Alegerea unui număr suficient de opțiuni și ordonarea acestora în funcție de preferințe sunt esențiale pentru o repartizare cât mai avantajoasă.

Când are loc repartizarea computerizată

Prima etapă de repartizare computerizată este programată pe 22 iulie 2026. În urma procesului, fiecare candidat este repartizat la un liceu în funcție de media de admitere și de opțiunile selectate în fișa de înscriere.

Ulterior, în perioada 23-28 iulie 2026, elevii admiși trebuie să depună dosarele de înscriere la liceele la care au fost repartizați. Totodată, vor fi afișate locurile rămase disponibile în unitățile de învățământ liceal din fiecare județ și din municipiul București.

A doua etapă de admitere începe pe 31 iulie 2026 și este destinată candidaților care nu au fost repartizați în prima rundă, celor care nu și-au confirmat locul prin depunerea dosarului sau absolvenților din seriile anterioare care nu au împlinit vârsta de 18 ani.

Când încep înscrierile la liceu în 2026

Procesul de înscriere la liceu începe odată cu completarea fișelor de opțiuni, între 13 și 20 iulie 2026. După repartizarea computerizată din 22 iulie, elevii trebuie să confirme locul obținut prin depunerea dosarului de înscriere la unitatea de învățământ unde au fost admiși, în perioada 23-28 iulie.

Criterii de departajare la admiterea la liceu 2026

În situația în care doi sau mai mulți candidați obțin aceeași medie de admitere, departajarea se realizează în următoarea ordine:

Media generală a claselor V-VIII; Nota obținută la proba de Limba și literatura română din cadrul Evaluării Naționale; Nota obținută la Matematică; Nota la Limba și literatura maternă, pentru elevii care au susținut această probă.

Dacă și după aplicarea tuturor criteriilor rezultatele rămân identice, candidații aflați pe ultimul loc disponibil vor fi declarați admiși la aceeași unitate de învățământ.