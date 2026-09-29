Lucrările de la acest depou vizează refacerea căii de rulare, amenajarea atelierelor, a halei de întreţinere şi reparaţii şi a staţiei de spălare. Investiţia face parte dintr-un proiect mai amplu finanţat din fonduri europene, care include şi modernizarea Bulevardului Siderurgiştilor - Tronson 2 şi a străzii Ştefan cel Mare, valoarea totală a proiectului fiind de 63 de milioane de euro, notează Agerpres.

„Mai întâi am pus în circulaţie 18 tramvaie noi, cu toate dotările, iar acum aducem la standarde moderne depoul din zona străzii Siderurgiştilor, construit în urmă cu mai bine de 50 de ani. Lucrările au avansat şi presupun, în principal, refacerea căii de rulare a tramvaielor, amenajarea atelierelor, a halei de întreţinere şi reparaţii, a staţiei de spălare, la care se adaugă noi reţele de apă şi iluminat”, a transmis Ionuţ Pucheanu, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Depoul, cel mai mare de acest tip din municipiul Galaţi, beneficiază de reabilitarea a 3,7 km de cale simplă de rulare a tramvaielor în interiorul incintei.

Proiectul mai prevede construirea sau modernizarea dispeceratului, a atelierului pentru calea de rulare şi firul de contact, a atelierului de sudură, a halei pentru întreţinerea şi repararea tramvaielor şi a unei staţii de spălare dotate cu utilaje specifice.

Sunt prevăzute, de asemenea, modernizarea trotuarelor şi a infrastructurii rutiere din incintă, realizarea unor noi reţele de apă şi canalizare, a reţelei de incendiu, lucrări la instalaţiile electrice şi de iluminat, precum şi la infrastructura subterană pentru telecomunicaţii.

În incinta depoului vor fi plantaţi arbori şi arbuşti şi vor fi amenajate suprafeţe cu vegetaţie. Lucrările la depoul de tramvaie au început în august 2025 şi au o durată programată de 24 de luni.