În momentul în care a fost urcat în maşina Poliţiei, câteva zeci de susţinători ai fostului candidat la alegerile prezidenţiale au început să huiduie forţele de ordine, scrie Agerpres.

Curtea de Apel Bucureşti a admis marţi contestaţia DIICOT şi a decis ca fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu să fie arestat preventiv pentru 30 de zile, în dosarul în care este acuzat că ar fi înşelat un om de afaceri cu suma de 1,1 milioane de euro.

Aceeaşi decizie a fost luată şi în cazul omului de afaceri Ionel Rusen.

Decizia instanţei este definitivă.

El a încercat să ridice mâinile în aer pentru a arăta că este încătuşat, dar a fost împiedicat decătre agenţii din jurul său.

”Domnule preşedinte, fiţi tare”, au strigat susţinătorii săi, care s-au strâns în faţa imobilului şi au huiduit în momentul în care fostul candidat la Preşedinţie a fost urcat în autospeciala de poliţie.

El a fost transportat la Arestul Central.

Câteva zeci de simpatizanţi ai lui Călin Georgescu s-au adunat deja în faţa Arestului Central şi flutură steaguri tricoloer, potrivit News.ro.

Jandarmii au montat garduri metalice şi au format un cordon în faţa susţinătorilor lui Georgescu.

”Respinge ca nefondate contestatiile formulate de contestatorii-inculpaţi. Admite contestaţia formulată de PICCJ-DIICOT”, se arată în minuta deciziei.

Magistraţii au desfiinţat încheierea contestata şi, pe fond, rejudecând, au dispus: ”Admite propunerea formulată de PICCJ-DIICOT de luare a măsurii arestării preventive privind pe inculpaţi. Dispune arestarea preventivă a inculpaţilor pe o perioadă de 30 de zile”.