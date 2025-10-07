„Balon de oxigen pentru industrie”. UE vrea să frâneze importurile de oțel: Taxe vamale duble peste un anumit prag

07-10-2025 | 19:53
otel

Uniunea Europeană vrea să pună frână importurilor de oțel. Comisia propune reducerea la jumătate a cantității care intră în statele membre, fără taxe vamale, iar pentru volumele care depășesc această limită, tarifele ar urma să se dubleze.

Camelia Donțu

Propunerea vine după ce industria a avertizat că piața riscă să fie invadată de oțel ieftin din afara blocului european, mai ales după decizia președintelui Trump de a impune tarife similare, în Statele Unite.

În lume se produce mult mai mult oțel decât este nevoie, iar surplusul ajunge pe piețele externe. Uniunea Europeană resimte presiunea prețurilor mici impuse de țările cu supraproducție, mai ales după tarifele de 50% aplicate de președintele american Donald Trump pentru oțel și aluminiu. China, principalul producător, își va dubla producția în acest an. Ca răspuns, Comisia Europeană propune înjumătățirea cotei de import pentru oțel și taxe de 50% pentru volumele care depășesc acest prag.

Importatorii vor fi obligați să dovedească unde a fost efectiv topit și turnat oțelul. Scopul este să se evite ocolirea taxelor — de exemplu, oțelul ar putea fi produs în China, trimis apoi într-o altă țară doar pentru reetichetare și vândut în Uniunea Europeană ca produs local. Noile reguli țin cont și de amprenta de carbon a oțelului importat, pentru a sprijini producătorii europeni care lucrează mai curat și cu emisii mai reduse, dar, drept urmare, au costuri mai mari.

Propunerea ar trebui să intre în vigoare în iunie 2026, dacă Parlamentul European și statele membre o aprobă.

Claudiu Cazacu, specialist în piețe internaționale: ”Este un balon de oxigen pentru industria europeană și de asemenea și pentru industria noastră. Pierderea de competitivitate s-a adunat și acumulat de-a lungul la câteva decenii și a fost dramatic accentuată, odată cu creșterea prețurilor la energie în ultimii ani, astfel încât putem spune că pe unde ne uităm în Europa sunt dificultăți de sector, iar unele companii supraviețuiesc cu ajutor din partea Guvernului”.

Cetate Alba Iulia
Descoperire remarcabilă la Alba Iulia: A fost găsită poarta prin care Mihai Viteazul a intrat în cetate acum 426 de ani

Companiile din siderurgie nu mai mai fac față concurenței cu producătorii din afara UE și facturilor la energie, spun specialiștii.

În ultimii 30 de ani, rând pe rând, coloșii siderurgiei noastre au decăzut. Combinatul siderurgic de la Galați, cel mai mare din țară, a strâns datorii de peste un miliard de euro și muncitorii sunt în șomaj tehnic. ArcelorMittal, cel mai mare producător de oțel din Europa, a anunțat recent că închide combinatul din Hunedoara, trimițând aproape 500 de angajați acasă.

Cele mai recente date arătau că România importă fier și oţel, în special din Asia, în valoare de 5 miliarde de euro și exportă doar de 3 miliarde. În ultimii zece ani, producția internă s-a înjumătățit.

