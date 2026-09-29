Polițiștii străini au activat sistemul SIRENE - o rețea europeană ultrarapidă de cooperare - folosită special, pentru schimbul de informații despre infractorii periculoși, căutați în Spațiul Schengen.

Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional.

Gheorghe Vlăduț Bălțățeanu, în vârstă de 30 de ani, s-a prezentat singur la sediul Poliției din Saint Gallen. La solicitarea Știrilor PRO TV, autoritățile elvețiene au venit cu precizări și au confirmat că au dat alarma prin sistemul SIRENE.

La 28 septembrie 2026, o persoană a fost arestată în cantonul St. Gallen în numele Oficiului Federal de Justiție (FOJ) și în baza unei alerte emise de România în Sistemul de Informații Schengen (SIS). Persoana este suspectată că a ucis o femeie în România. Oficiul Federal de Justiție a ordonat arestarea preventivă în vederea extrădării. România are acum la dispoziție 18 zile pentru a trimite o cerere oficială de extrădare.

Prin acest canal securizat, autoritățile din Țara Cantoanelor au notificat instantaneu Centrul de Cooperare Polițienească din România, confirmând identitatea fugarului.

Anchetatorii români au stabilit că suspectul a părăsit țara imediat după comiterea faptei. I-au urmărit telefonul, pe care Bălțățeanu l-ar fi deschis din când în când.

Acesta a tranzitat Ungaria, unde un amic care îl însoțea l-ar fi lăsat într-o gară, iar ulterior a fost localizat în Italia.

În cele din urmă, fugarul a ajuns în Elveția. Alegerea destinației nu a fost întâmplătoare, deoarece acesta ar fi avut mai mulți prieteni stabiliți acolo, spun surse din anchetă.

În țară, unchiul suspectului a văzut-o pe Valentina cu câteva ore înainte ca aceasta să fie ucisă cu o cruzime greu de imaginat. Spune că tânărul dădea semne că ceva nu este în regulă cu el, dar nu s-ar fi gândit că se va ajunge la crimă.

Constantin Grigore, unchiul suspectului: Valentina a fost cu mine la mănăstire și cu Vlad, până a o omorî. Am vrut să plec acasă, mi-a luat ghiozdanul și m-a făcut prost.

Reporter: Era băut în seara respectivă? Băuse?

Constantin Grigore, unchiul suspectului: Da, da...

La Filiași, părinții Valentinei își plâng acum fata. Revoltător este că individul a mai avut probleme cu legea și un dosar în instanță după ce si-a bătut crunt o altă iubită.

Petre Tănăsie, tatăl Valentinei: „Nu mă încălzește cu nimic predarea lui. El o să se ducă la pușcărie, o să stea ce o să stea, o să vină acasă liniștit după o perioada de ani, dar copilul meu nu mi-l mai aduce nimeni înapoi”.

Bărbatul are o rugăminte, poate singura care să-i mai aline durerea.

Petre Tănăsie, tatăl Valentinei: "Fata mea avea un cățel pe care îl iubea și zicea ca este copilașul ei, am înțeles ca a fost lăsat în Sibiu. Cine știe că l-a găsit acel cățeluș, vă rog frumos dați-mi un semn”.

Pentru că Elveția nu este stat membru al Uniunii Europene, extrădarea se va face prin intermediul Ministerului Justiției, iar la sosirea în România, bărbatul va fi încarcerat în baza mandatului de arestare preventivă.

Eduard Văduva, purtător de cuvânt IPJ Vâlcea: „Acesta se afla în custodia autorităților elvețiene și urmează a fi parcurse procedurile judiciare în vederea predării acestuia către autoritățile române”.

Vlad Bălțățeanu este cercetat pentru omor. Dacă va fi găsit vinovat, riscă până la 20 de ani de închisoare.