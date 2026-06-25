Specialiștii spun că oamenii aleg astfel de servicii pentru că își pot calcula din timp, bugetul de vacanță.

Anul acesta avem 70 de hoteluri cu regim all inclusive pe litoral, asta după ce anul trecut număram 55. Cele mai multe hoteluri care oferă toate mesele incluse sunt în stațiunea Mamaia, dar o ofertă bogată este și în Venus, Jupiter sau Cap Aurora, unde au apărut în ultima vreme multe astfel de unități dedicate familiilor.

Cererea pentru aceste servicii a crescut anul acesta cu aproximativ 30%, ne-au transmis specialiștii în turism. În plus, hotelierii vin cu facilitați noi. Pe lângă cele trei mese incluse, gustări și băuturi, parcare, au inclus și accesul la plajă, piscină, șezlonguri și locuri de joacă pentru copii. Astfel nu mai apar cheltuieli neprevăzute și turiștii se pot bucura în tihnă de vacanță.

Unele hoteluri all inclusive au camerele ocupate aproape toată luna iulie, spun reprezentanții lor.

Tincuța Marcovici, managerul unui hotel din Venus: „Gradul de ocupare în momentul acesta este de 100% și se preconizează că acest grad de ocupare să fie aproape toată luna iulie”.

Liliana Cornea, managerul unui hotel din Eforie: „La acest moment, aproape nu mai avem camera disponibile."

Aurelian Marin, proprietarul unui lanț hotelier: „Cererea este din ce în ce în ce mai mare, de la an la an, pe all inclusive, motiv pentru care și noi cu hotelurile tindem spre a merge spre all inclusive. Iulie și august uzual e între 95-98%”.

În prezent, avem 70 de hoteluri cu regim all inclusive, pe litoral, față de 55 anul trecut.

Camelia Ciurea, managerul unei agenții de turism: „De la an la an cererea crește anul acesta cu aproximativ 25%-30% față de anul anterior. Tarifele pe all inclusive pot să înceapă de la 450 de lei camera în extrasezon ajungând în vârf de sezon la 1000-1200 de lei, în funcție de hotel.”

Potrivit reprezentanților din industria turismului, un motiv pentru care turiștii se orientează spre servicii all inclusive este controlul asupra cheltuielilor. Știu că, odată rezervată vacanța, nu trebuie să mai plătească și altceva.

Cristian Bărhălescu, președintele ANAT: „Clientul are securizate pentru el, familie, atât masa cât și cazarea și nu are nevoie să cheltuiască suplimentar.”

La un hotel all inclusive, turiștii au la dispoziție șezlongurile atât la piscină cât și la plajă. Băuturile răcoritoare sunt incluse în prețul sejurului, la fel și celelalte produse din bar care sunt la discreție întreaga zi.

Potrivit unei agenții de turism, în această perioadă, o noapte de cazare într-o cameră dublă, la un hotel de 3 stele, în regim all inclusive, costă în medie 600 de lei în Mamaia și tot atât în Eforie Nord. La Neptun, la 4 stele, două persoane plătesc, în medie, 550 de lei pe noapte.