Reprezentanții instituției recunosc că folosesc prada vie, însă hrănirea reptilei ar trebui făcută în afara orelor de program cu publicul. Garda de Mediu, Direcția Sanitară Veterinară Sibiu, și Poliția Animalelor au făcut marți un control acolo și analizează cazul.

Atenție, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional.

Iepurele viu a ajuns în terariul în care se afla și acest piton de peste 40 de kilograme. Vizitatoarea care a făcut, indignată, fotografia le-a cerut îngrijitorilor să intervină.

Liviu Todescu, șef serviciu Gradina Zoologică din Sibiu: „Era o eroare din partea îngrijitorilor noștri, că de obicei, în situațiile de hrănire a șerpilor, amplasamentul se închide. Probabil a fost o scăpare, o eroare și oamenii au putut vedea acest lucru.”

În mod normal pitonul mănâncă doar hrană cu sânge cald și refuză animalele moarte.

Liviu Todescu, șef serviciu Gradina Zoologică din Sibiu: „Așa se hrănește, trebuie să simtă căldura și bătăile inimii animalului pe care îl vânează. Trebuie să ținem cont de modul de viață al animalului, prima dată. Și atunci, în situația în care nu putem administra hrană congelată sau animalele sunt de dimensiuni mari sau terariul de dimensiuni mari, cum este la noi, s-a administrat hrană vie."

Tudor Ionescu, etolog „Asociația Totul Pentru Animale”: „Există recomandări veterinare, atenție, foarte clare ca reptilelor carnivore să li se ofere pe cât posibil pradă moartă, deci inclusiv congelată și decongelată, pentru a preveni atât rănirea reptilei, atenție, dar și pentru bunăstarea animalului oferit drept hrană, că să nu fie ucis în chinuri.”

Andrei Corlan, Comisarul General al Gărzii de Mediu: „Garda națională de mediu s-a autosesizat. Se verifică împrejurile în care s-au întâmplat lucrurile arătate. Pentru prada vie se oferă numai în cazuri excepționale și sub o dietă stabilită de către un medic veterinar."

Nerespectarea autorizației de mediu poate atrage o amendă de până la 100.000 de lei.

Incidentul a intrat inclusiv în atenția unei federații pentru protecția animalelor, care a sesizat poliția și va organiza o manifestație în centrul Capitalei. Soluția - spun reprezentanții ei - ar fi ca grădinile zoologice să nu mai admită exemplare care acceptă doar hrană vie.

În acest caz iepurele a scăpat cu viață.