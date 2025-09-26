Războiul informațional din Moldova: 1,5 milioane de like-uri, într-o țară cu 2,3 milioane de locuitori

Republica Moldova este supusă unui război hibrid atroce din partea Rusiei, iar datele arată dimensiunea unui atac informațional de dimensiuni colosale. În câteva zile, 10.000 de clipuri au strâns 1,5 milioane de like-uri, la 2,3 milioane de locuitori.

Între 1 și 23 septembrie, rețelele monitorizate în Republica Moldova au generat 9.882 de videoclipuri, care au cumulat 93,1 milioane de vizualizări pe platforma TikTok, se arată într-o analiză publicată de Fact-Hub.

Vorbim despre un flux uriaș de conținut distribuit în masă: peste 204.000 de share-uri, 1,5 milioane de like-uri. Într-o țară cu doar 2,3 milioane de cetățeni, aceste cifre indică o mașinărie de propagandă care funcționează la capacitate maximă, inundând spațiul digital al moldovenilor 24/7.

O tehnică recurentă este aceea a inundării fluxului informațional pe un anumit subiect, cu scopul de a acoperi orice alt tip de discurs. Asta înseamnă de multe ori că volumul înlocuiește complexitatea sau calitatea mesajelor/videoclipurilor create.

Mesajele sunt repetitive, construite pentru a fixa în mintea publicului aceleași narațiuni și conspirații, dar asta nu le face mai puțin eficiente.

Aproape 100 de conturi create special pentru atacarea Maiei Sandu

În Republica Moldova observăm totuși un element distinctiv: o pondere mult mai mare a conținutului generat cu inteligență artificială, comparativ cu ceea ce am monitorizat în România – arată FACT (Fighting Against Conspiracies and Trolls).

Între 1-23 septembrie, FACT a urmărit 93 de conturi specializate în producerea de conținut manipulator cu AI, orientat aproape exclusiv împotriva Maiei Sandu și a Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS).

Informațiile complete pot fi consultate pe site-ul fact-hub.eu

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













