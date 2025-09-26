Războiul informațional din Moldova: 1,5 milioane de like-uri, într-o țară cu 2,3 milioane de locuitori

Stiri externe
26-09-2025 | 19:02
propaganda rusia
Shutterstock

Republica Moldova este supusă unui război hibrid atroce din partea Rusiei, iar datele arată dimensiunea unui atac informațional de dimensiuni colosale. În câteva zile, 10.000 de clipuri au strâns 1,5 milioane de like-uri, la 2,3 milioane de locuitori.

autor
Cristian Anton

Între 1 și 23 septembrie, rețelele monitorizate în Republica Moldova au generat 9.882 de videoclipuri, care au cumulat 93,1 milioane de vizualizări pe platforma TikTok, se arată într-o analiză publicată de Fact-Hub.

Vorbim despre un flux uriaș de conținut distribuit în masă: peste 204.000 de share-uri, 1,5 milioane de like-uri. Într-o țară cu doar 2,3 milioane de cetățeni, aceste cifre indică o mașinărie de propagandă care funcționează la capacitate maximă, inundând spațiul digital al moldovenilor 24/7.

O tehnică recurentă este aceea a inundării fluxului informațional pe un anumit subiect, cu scopul de a acoperi orice alt tip de discurs. Asta înseamnă de multe ori că volumul înlocuiește complexitatea sau calitatea mesajelor/videoclipurilor create.

Mesajele sunt repetitive, construite pentru a fixa în mintea publicului aceleași narațiuni și conspirații, dar asta nu le face mai puțin eficiente.

Citește și
transnistria
Alegeri R. Moldova 2025. Secții de votare din Transnistria, mutate în localități aflate sub controlul autorităților moldovene

Aproape 100 de conturi create special pentru atacarea Maiei Sandu

În Republica Moldova observăm totuși un element distinctiv: o pondere mult mai mare a conținutului generat cu inteligență artificială, comparativ cu ceea ce am monitorizat în România – arată FACT (Fighting Against Conspiracies and Trolls).

Între 1-23 septembrie, FACT a urmărit 93 de conturi specializate în producerea de conținut manipulator cu AI, orientat aproape exclusiv împotriva Maiei Sandu și a Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS).

Informațiile complete pot fi consultate pe site-ul fact-hub.eu

Sursa: StirilePROTV

Etichete: Rusia, razboi, tiktok, propaganda, razboi hibrid, informatii, Alegeri Moldova 2025,

Dată publicare: 26-09-2025 19:02

Articol recomandat de sport.ro
David Popovici, categoric: ”Încerc să înlocuiesc nervii din trafic cu mersul pe bicicletă”
David Popovici, categoric: ”Încerc să înlocuiesc nervii din trafic cu mersul pe bicicletă”
Citește și...
Maia Sandu, apel în ultima zi de campanie electorală: „Moldova merită salvată de fiecare dată! Mergeți la vot!”. VIDEO
Stiri externe
Maia Sandu, apel în ultima zi de campanie electorală: „Moldova merită salvată de fiecare dată! Mergeți la vot!”. VIDEO

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, le-a adresat un apel cetățenilor în ultima zi a campaniei electorale, îndemnându-i să participe la vot pe 28 septembrie.

 

Alegeri R. Moldova 2025. Secții de votare din Transnistria, mutate în localități aflate sub controlul autorităților moldovene
Stiri Politice
Alegeri R. Moldova 2025. Secții de votare din Transnistria, mutate în localități aflate sub controlul autorităților moldovene

Comisia Electorală Centrală (CEC) a Republicii Moldova a decis relocarea unor secţii de votare pentru alegătorii din stânga Nistrului din motive de securitate, au anunţat reprezentanţii CEC.

 

„Războiul sfânt”. Cum a recrutat Rusia preoți ortodocși pentru a influența alegerile parlamentare din Republica Moldova
Stiri externe
„Războiul sfânt”. Cum a recrutat Rusia preoți ortodocși pentru a influența alegerile parlamentare din Republica Moldova

Rusia a plătit preoților ortodocși moldoveni pelerinaje la Moscova și le-a oferit carduri bancare încărcate cu sute de dolari la întoarcerea acasă.

Cine candidează la alegerile parlamentare din Republica Moldova. Lista celor 23 de concurenți electorali înscriși în cursă
Stiri externe
Cine candidează la alegerile parlamentare din Republica Moldova. Lista celor 23 de concurenți electorali înscriși în cursă

Pe 28 septembrie 2025, în Republica Moldova au loc alegeri parlamentare pentru desemnarea celor 101 deputați ai unicului organ legislativ al țării.

Alegeri în Republica Moldova 2025. Uniunea Europeană acuză Rusia de un ”amestec profund”, o ”tactică clasică de manipulare”
Stiri externe
Alegeri în Republica Moldova 2025. Uniunea Europeană acuză Rusia de un ”amestec profund”, o ”tactică clasică de manipulare”

Republica Moldova este supusă unei ”campanii de dezinformare fără precedent” desfăşurată de către Rusia, odată cu apropierea alegerilor legislative, acuză Uniunea Europeană (UE), relatează AFP.

Recomandări
Mama unei fete decedate la Spitalul „Sf. Maria” din Iași, acuzații grave după focarul de infecție: Nu foloseau mănuși sterile
Stiri actuale
Mama unei fete decedate la Spitalul „Sf. Maria” din Iași, acuzații grave după focarul de infecție: Nu foloseau mănuși sterile

Șase copii au murit în ultimele trei săptămâni la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași, în secția de Terapie Intensivă, unde a fost descoperită o bacterie agresivă.

Benjamin Netanyahu, huiduit la ONU și întâmpinat cu săli goale. Zeci de delegații au părăsit sala în semn de protest. FOTO
Stiri externe
Benjamin Netanyahu, huiduit la ONU și întâmpinat cu săli goale. Zeci de delegații au părăsit sala în semn de protest. FOTO

Prim-ministrul israelian şi-a făcut vineri intrarea în sala Adunării Generale a ONU sub huiduielile unei părţi din public, iar mai multe delegaţii au părăsit sala, lăsând o mare parte din ea goală, relatează Le Figaro şi CNN.

Acuzații foarte grave: Volodimir Zelenski susține că Ungaria, membru NATO, a survolat Ucraina cu drone de spionaj
Stiri externe
Acuzații foarte grave: Volodimir Zelenski susține că Ungaria, membru NATO, a survolat Ucraina cu drone de spionaj

Ucraina suspectează Ungaria că ar fi efectuat zboruri cu drone de recunoaştere în spaţiul său aerian, a afirmat vineri preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, transmit agenţiile AFP şi EFE.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 26 Septembrie 2025

48:53

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 26 Septembrie 2025

01:44:21

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
25 Septembrie 2025

01:29:51

Alt Text!
ePlan
Ediția 1

20:08

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28