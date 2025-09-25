Victor Negrescu: Rusia ar cheltui 1% din PIB-ul Moldovei pentru a influenţa alegerile, inclusiv prin reţele din România

Stiri Politice
25-09-2025 | 19:06
Victor Negrescu: trebuie să scoatem în față oamenii din PSD care au făcut performanță. Românii să fie atenți cum votează
Pro TV

Europarlamentarul PSD Victor Negrescu a declarat, joi, că în Republica Moldova se vorbeşte de 1% din PIB-ul ţării, folosit de Federaţia Rusă, milioane de euro cheltuiţi pentru a influenţa alegerile.

autor
Vlad Dobrea

El a arătat că investigaţiile conduc foarte mult inclusiv la oameni din România, care fac parte din aceste reţele susţinute de Federatea Rusă, ceea ce practic dovedeşte multe lucruri pe care le puteam gândi cu privire la ce s-a întâmplat anul trecut la noi în ţară.

”Imaginaţi-vă scenariul în care Republica Moldova este condusă direct de la Moscova. Evident, vor fi ameninţări multiple şi tot felul de testări ale limitelor pe care le are România şi din punct de vedere al securităţii şi din punct de vedere al nevoii noastre de a proteja cetăţenii de acolo care au cetăţenia română. Va fi extrem de dificil pentru noi. Zona aceasta a Europei va fi şi mai puţin atractivă pentru investiţii, deci România va întâmpla şi mai multe greutăţi economice, dacă la Chişinău se instalează un guvern pro-rus”, a declarat europarlamentarul PSD Victor Negrescu, în emisiunea România Politică de la Prima News.

Potrivit lui Negrescu, cetăţenii din Republica Moldova care au cetăţenie română trebuie să înţeleagă că este o miză comună pentru a întări relaţiile între cele două state, pentru a da forţă şi legitimitate, aş zice inclusiv paşaportului dublu pe care îl au.

”Invitaţia mea către ei este să meargă la vot, să voteze forţele pro-europene, pentru că aceste alegeri sunt cruciale pentru destinul european al Republicii Moldova şi scenariul contrar, din păcate ar transforma Republica Moldova, spun unii, într-un nou Belarus, dar cu siguranţă ar transforma Republica Moldova într-un stat care îşi pierde suveranitatea şi urmează să fie tot mai mult controlat de Rusia, ori acest lucru merge împotriva intereselor pe care orice cetăţean şi l-ar putea dori”, a mai spus eurodeputatul PSD.

Citește și
Ilie Bolojan
Guvernul ar pregăti două rectificări bugetare în decurs de o lună. Subvențiile partidelor ar putea fi reduse cu 10%

Despre ingerinţele din partea Rusiei, atât în România cât şi în Republica Moldova, în perioada alegerilor, Negrescu a arătat că ”Bruxelles-ul priveşte cu îngrijorare toate aceste lucruri şi există şi o oarecare surprindere, cu privire la volumul resurselor folosite în această direcţie”.

”În Republica Moldova se vorbeşte de 1% din PIB-ul Republicii Moldova folosit de Federaţia Rusă, adică vorbim de milioane de euro cheltuiţi pentru a influenţa alegerile, fie direct prin cumpărări de voturi, fie indirect prin reţelele sociale şi alte mecanisme de influenţare a publicului”, a arătat Negrescu, precizând că există toate aceste mijloace din nefericire.

”Constat că în Republica Moldova reacţia a fost până la foarte fermă, foarte clară, foarte dură, cu o bună coordonare cu Europa, în România am văzut o reacţie mai fragilă, ca să zic aşa. Poate învăţăm de acolo. Dar, în acelaşi timp, cu siguranţă aceste investigaţii conduc foarte mult inclusiv la oameni din România, care, iată, fac parte din aceste reţele susţinute de Federatea Rusă, ceea ce practic dovedeşte multe lucruri pe care le puteam gândi cu privire la ce s-a întâmplat anul trecut la noi în ţară”, a spus el.

Negrescu a subliniat că Bruxelles-ul vrea să reacţioneze, oferă sprijin Republicii Moldova pentru toate aceste investigaţii, mai ales când vorbim de coruperea alegătorilor din diaspora, foarte important lucru acesta iar pe zona de securitate cibernetică, la Bucureşti avem chiar şi un centru de competenţe cyber care sprijină în prezent Republica Moldova pe această componentă.

Sursa: News.ro

Etichete: Rusia, Republica Moldova, alegeri, cheltuieli, pib, victor negrescu,

Dată publicare: 25-09-2025 19:06

Articol recomandat de sport.ro
Surpriză anunțată de FRF: "Primul jucător de culoare la echipa națională a României!"
Surpriză anunțată de FRF: "Primul jucător de culoare la echipa națională a României!"
Citește și...
Guvernul ar pregăti două rectificări bugetare în decurs de o lună. Subvențiile partidelor ar putea fi reduse cu 10%
Stiri Politice
Guvernul ar pregăti două rectificări bugetare în decurs de o lună. Subvențiile partidelor ar putea fi reduse cu 10%

Guvernul se pregătește pentru o nouă împărțire a banilor din buget. Ar urma să facă două rectificări bugetare într-un interval de o lună. Liderii coaliției s-au reunit într-o ședință ca să negocieze cine va primi mai mulți bani și cine va pierde.

Ministrul Apărării, după CSAT: „Decizia privind doborârea dronelor şi a aeronavelor militare este la comandantul misiunii”
Stiri Politice
Ministrul Apărării, după CSAT: „Decizia privind doborârea dronelor şi a aeronavelor militare este la comandantul misiunii”

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a declarat joi, după şedinţa CSAT, că s-a completat cadrul legal cu metodologiile privind obiectivele care au nevoie de apărare împotriva dronelor.

CSAT a stabilit cine decide doborârea dronelor. Noi reguli pentru protejarea spațiului aerian românesc
Stiri Politice
CSAT a stabilit cine decide doborârea dronelor. Noi reguli pentru protejarea spațiului aerian românesc

Consiliul Suprem de Apărare a Ţării s-a reunit joi în şedinţă, la Palatul Cotroceni, sub conducerea preşedintelui Nicuşor Dan.

Recomandări
Fără acord naţional, primăriile taie singure posturi şi digitalizează servicii pentru a salva bugetele locale
Stiri actuale
Fără acord naţional, primăriile taie singure posturi şi digitalizează servicii pentru a salva bugetele locale

În aşteptarea unui acord al Coaliţiei, unele primării din ţară au început să îşi reducă singure schema de personal şi să dea oameni afară.

Explicația simplă, într-un singur grafic, a faptului că România nu își permite acum un aparat bugetar atât de scump
Stiri Economice
Explicația simplă, într-un singur grafic, a faptului că România nu își permite acum un aparat bugetar atât de scump

Actualul nivel al nivel al anvelopei salariale este imposibil de susținut din veniturile actuale, după cum arată datele Consiliului Fiscal. Veniturile României sunt, vizibil, prea mici pentru nivelul actual al cheltuielilor cu salariile.

Adolescentul care a trimis mesaje de amenințare la școli și spitale din țară spune că a colaborat cu o fată de 14 ani
Stiri actuale
Adolescentul care a trimis mesaje de amenințare la școli și spitale din țară spune că a colaborat cu o fată de 14 ani

După ore întregi de audieri, adolescentul suspectat că a trimis mesaje de amenințare în zeci de școli, spitale și alte instituții din România, și-a recunoscut fapta. Mai mult, le-a declarat anchetatorilor că a avut și un complice - o fată de 14 ani.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 25 Septembrie 2025

48:07

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 25 Septembrie 2025

01:29:51

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 25 Septembrie 2025

01:44:03

Alt Text!
ePlan
Ediția 1

20:08

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28