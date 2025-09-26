”Războiul sfânt”. Cum a recrutat Rusia preoți ortodocși pentru a influența alegerile parlamentare din Republica Moldova

Rusia a plătit preoților ortodocși moldoveni pelerinaje la Moscova și le-a oferit carduri bancare încărcate cu sute de dolari la întoarcerea acasă.

În schimb, preoții au creat canale Telegram pentru a influența alegerile din Moldova, avertizând împotriva integrării cu Uniunea Europeană și promovând valorile tradiționale în detrimentul „Europei gay”, notează agenția Reuters.

Părintele Mihai Bicu, preot al Bisericii Ortodoxe din Moldova, în vârstă de 39 de ani, și grupul său format din câteva zeci de clerici moldoveni, au fost într-o călătorie turistică cu toate cheltuielile plătite la unele dintre cele mai sfinte locuri ale Bisericii Ortodoxe Ruse, în septembrie anul trecut - a declarat el pentru Reuters.

Toți au primit vouchere în valoare de 10.000 de ruble (120 de dolari) de la oficialii ortodocși ruși, pe care le-au putut cheltui în magazinele bisericilor care vând icoane și suveniruri, a spus el.

De asemenea, au participat la o serie de prelegeri susținute de teologi și istorici, care au subliniat că Rusia și fosta republică sovietică Moldova sunt legate de secole de tradiție și de o credință comună și trebuie să rămână unite împotriva unui Occident corupt moral, a adăugat preotul.

Înainte de a pleca acasă, Bicu a spus că el și mulți alții din grupul său au primit carduri de debit emise de o bancă de stat a Rusiei, care le-au fost înmânate într-o mănăstire de către persoane care nu aparțineau bisericii și pe care nu le-a putut identifica. Li s-a spus că banii le vor fi transferați imediat după întoarcerea în Moldova.

Preoții din Republica Moldova au fost plătiți de Rusia ca să creeze canale de Telegram

Preoții trebuiau să presteze un serviciu în schimb: la primirea cardurilor, Bicu a spus că grupului său i s-a spus că, în schimbul banilor – el a primit aproximativ 1.200 de dolari la întoarcere –, se aștepta ca ei să creeze canale de social media pentru parohiile lor din Moldova, pentru a-și avertiza enoriașii cu privire la pericolele urmărite de guvernul pro-occidental în vederea unei integrări europene mai strânse.

Moldova, o țară mică și profund religioasă din Europa de Est, organizează duminică alegeri parlamentare cruciale, care ar putea împiedica avansul său către aderarea la UE. Țara se află într-o poziție unică, între Rusia și Occident: deși și-a câștigat independența formală față de Moscova în 1991, biserica ortodoxă – o instituție venerată de majoritatea celor 2,4 milioane de locuitori – rămâne o ramură subordonată Patriarhiei Moscovei.

Partidul lui Bicu s-a numărat printre grupurile de câteva sute de persoane – în principal preoți, clerici laici și alte persoane asociate cu Biserica Moldovei – care au acceptat călătorii cu toate cheltuielile plătite la Moscova între iunie și octombrie 2024, potrivit interviurilor cu 15 clerici, dintre care patru au participat la pelerinaje, și unei analize a fotografiilor și videoclipurilor vizitelor postate online.

Odată ce călătoriile s-au încheiat, a început campania online.

Aproape 90 de canale Telegram noi au fost create ca și conturi ale parohiilor ortodoxe moldovenești în ultimul an, potrivit unei analize a datelor de pe rețelele sociale realizate de Reuters.

Majoritatea canalelor au difuzat conținut identic aproape zilnic, îndemnând credincioșii să se opună presiunilor pro-occidentale ale guvernului în postări care au ajuns la mii de urmăritori, potrivit analizei. Întrebat despre apariția numeroaselor canale noi, Telegram a răspuns că este o platformă neutră din punct de vedere politic, care respectă libertatea de exprimare pașnică.

Activitatea online s-a intensificat pe măsură ce se apropie alegerile de duminică. Sursa pentru cea mai mare parte a conținutului, un canal numit Sare şi Lumina, care este repostat de conturile parohiei, a publicat peste 600 de mesaje între mai și august, aproape triplu față de numărul postat în primele patru luni ale acestui an.

Alegătorii din R. Moldova sunt speriați de Rusia cu ”fantoma” LGBT-ului

Mesajul general este că valorile tradiționale ale familiei din Moldova sunt amenințate de UE, care va obliga cetățenii să accepte identitățile LGBT, va degrada moravurile și va distruge libertatea de cult. Deși postările nu sunt în mod explicit pro-ruse, ele reflectă discursul promovat de partidele de opoziție care susțin relații mai strânse cu Moscova.

„Astăzi, țara noastră se află în fața unei alegeri decisive. Ni se recomandă să renunțăm la credință, limbă și rădăcinile noastre în schimbul unor reguli străine și „valori europene”, se arată într-un mesaj publicat pe 18 septembrie de 39 dintre canalele parohiale analizate. Limba rusă este vorbită în mod obișnuit în țară, alături de limba oficială, româna.

„Moldova își va păstra independența sau va deveni un cap de pod pentru interesele externe? Depinde de noi – să facem alegerea corectă pe 28 septembrie.”

Folosirea Bisericii Moldovene face parte dintr-un război mai amplu dus de Rusia pentru a influența alegerile cruciale, incluzând dezinformarea online care promovează narațiuni antioccidentale, atacuri cibernetice asupra infrastructurii critice a statului și sprijinul clandestin pentru politicieni simpatizanți ai Moscovei, potrivit guvernului moldovean, precum și multor diplomați și think-tank-uri occidentale.

Rusia a respins aceste acuzații ca nefondate.

Reuters a putut stabili că mai mulți agenți politici și specialiști în social media afiliați guvernului rus au jucat un rol cheie în această campanie de exploatare a rețelei creștin-ortodoxe pentru a influența alegătorii moldoveni.

Analiza recunoașterii faciale a videoclipurilor postate pe YouTube, precum și interviurile cu Bicu și un alt preot într-o călătorie separată, au dus la identificarea a trei ruși care sunt legați de partidul președintelui Vladimir Putin, care s-au aflat printre gazdele preoților moldoveni în timpul a patru pelerinaje din anul 2024.

