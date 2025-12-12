Kremlinul afirmă că un armistiţiu este posibil doar după ce Kievul se retrage din regiunea ucraineană Donbas

soldati ucraina
Kremlinul afirmă că un armistițiu în Ucraina este posibil doar după retragerea forțelor Kievului din întreaga regiune Donbas.

Ioana Andreescu

„Un armistiţiu poate avea loc doar după retragerea trupelor ucrainene", a afirmat Uşakov. "Dacă nu prin negocieri, atunci prin mijloace militare, acest teritoriu va intra sub controlul deplin al Federaţiei Ruse. Orice altceva va depinde în întregime de asta", a adăugat el.

Rusia controlează în prezent întreaga regiune ucraineană Lugansk şi aproximativ 80% din regiunea Doneţk, deşi Kievul continuă să controleze mai multe oraşe mari şi puternic fortificate, inclusiv Sloviansk şi Kramatorsk.

Uşakov a mai declarat că, în conformitate cu un plan de pace, este posibil ca doar Garda Naţională Rosgvardiia a Rusiei să fie desfăşurată în acele părţi ale Donbasului care se află în prezent sub control ucrainean. El a spus că armata rusă va fi absentă din acele zone.

„Este foarte posibil să nu existe trupe acolo, nici ruseşti, nici ucrainene. Dar va exista garda naţională rusă, poliţia noastră, tot ce este necesar pentru a menţine ordinea şi a organiza viaţa", l-a citat Kommersant pe Uşakov.

EFE notează că demilitarizarea Donbasului

EFE notează că demilitarizarea Donbasului este una dintre opţiunile pe care Statele Unite le iau în considerare pentru a convinge Kievul să renunţe la cele 20% pe care le controlează încă în regiunea Doneţk.

În ceea ce priveşte propunerea preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski de a organiza un referendum privind viitorul Donbasului, Uşakov a afirmat că "Donbasul este rusesc", fapt consacrat în Constituţia Rusiei în 2022, în urma anexării a patru regiuni ucrainene.

Garda naţională a Rusiei este o forţă de tip militar, formată din trupe interne care numără aproximativ 400.000 de membri. Acestea au fost desfăşurate în Ucraina încă din primele momente ale războiului, în 2022, şi includ unele unităţi din Cecenia care au jucat un rol major în campania din Ucraina.

În 2023, Rusia a adoptat o lege care permite gărzii naţionale să achiziţioneze şi să utilizeze armament greu, inclusiv tancuri şi artilerie, aminteşte Reuters.

Sursa: Agerpres

Etichete: Rusia, Ucraina, kremlin, armistitiu,

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a deschis joi o nouă direcție în dezbaterea occidentală despre viitoarele negocieri privind războiul din Ucraina, propunând ceea ce el însuși a numit un „test” pentru Vladimir Putin.

