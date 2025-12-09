Zelenski: Nu avem nici dreptul legal, nici cel moral de a ceda teritorii Rusiei. Deocamdată nu s-a ajuns la niciun compromis

09-12-2025 | 07:00
Zelenski
Getty Images

Volodimir Zelenski a subliniat luni că nu are nici dreptul legal, nici dreptul moral să cedeze Rusiei teritorii ucrainene, problema teritorială fiind un punct central al negocierilor în curs asupra unui plan de pace sub mediere americană.

Mihaela Ivăncică

"Intenţionăm să cedăm teritorii? Noi nu avem niciun drept legal să facem aceasta, în virtutea legii ucrainene, a constituţiei noastre şi a dreptului internaţional. Şi noi nu avem de asemenea niciun drept moral", a declarat preşedintele ucrainean în timpul unei conferinţe de presă online, informează AFP.

"Rusia insistă ca noi să cedăm teritorii, însă noi nu vrem să cedăm nimic. Noi luptăm pentru aceasta, după cum foarte bine ştiţi", a adăugat el, precizând că SUA caută să găsească un "compromis" asupra acestui punct.

"Sunt probleme dificile privind teritoriile şi deocamdată nu s-a ajuns la niciun compromis", a afirmat Zelenski.

Întâlniri cu liderii europeni și lucrul la planul american de pace

Liderul ucrainean a făcut aceste declaraţii după o întrevedere la Londra cu lideri europeni.

Zelenski
Zelenski anunță un pas către încheierea războiului. „Planul va fi gata mâine şi îl vom trimite către SUA”

El a declarat că responsabili în domeniul securităţii ucraineni şi europeni vor conlucra asupra versiunii planului propus de negociatorii americani, după întoarcerea acestora de la o întrevedere la Kremlin săptămâna trecută.

"Vom lucra asupra acestor 20 de puncte (ale planului). Nu ne place tot ce au adus (de la Moscova) partenerii noştri", a declarat el.

Potrivit lui Zelenski, această nouă versiune a planului, după o conlucrare între Kiev şi europeni, ar putea fi gata marţi seara şi trimisă la Washington.

El a menţionat de asemenea discuţii asupra unei înţelegeri pentru "garanţii de securitate". "Esenţialul este de a şti ce vor fi dispuşi să facă partenerii noştri în cazul unei noi agresiuni din partea Rusiei. Până acum, eu nu am primit niciun răspuns la această întrebare", a spus liderul ucrainean.

După o scurtă trecere luni seara pe la Bruxelles, unde el urmează să aibă întrevederi responsabili ai NATO şi UE, Zelenski a afirmat că se va deplasa în Italia în noaptea de luni spre marţi.

Cu puţin timp înainte de discuţiile de la Londra, un important responsabil apropiat de acest dosar a declarat pentru AFP că problema teritorială rămâne "cea mai problematică". Rusia, care controlează peste 80% din Donbas, vrea să obţină întreg acest teritoriu, cerere respinsă se nenumărate ori de Kiev.



