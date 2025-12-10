The Washington Post: SUA și Kievul discută aderarea Ucrainei la UE încă din 2027, ca parte a unui plan de pace

Stiri externe
10-12-2025 | 10:25
ucraina ue
AFP

Washingtonul și Kievul discută o propunere care ar permite Ucrainei să adere la Uniunea Europeană încă din 2027, ca parte a unui plan de pace pentru a pune capăt războiului dintre Rusia și Ucraina, potrivit Washington Post.

autor
Vlad Dobrea

Aderarea rapidă a Ucrainei la UE îngrijorează unele țări ale UE, notează sursa citată.

Cu toate acestea, administrația Donald Trump consideră că poate depăși opoziția Ungariei față de aderarea Ucrainei.

Se așteaptă ca statutul de membru al UE să promoveze comerțul și investițiile și să combată corupția din Ucraina.

În cadrul negocierilor s-a discutat și o propunere de creare a unei zone demilitarizate „de-a lungul întregii linii de armistițiu” - de la regiunea Donețk până la Herson și Zaporijia.

„Dincolo de această zonă demilitarizată, va exista o altă zonă, mai adâncă, unde vor fi interzise armele grele. Această zonă va fi monitorizată îndeaproape, similar zonei demilitarizate care separă Coreea de Nord și Coreea de Sud”, scrie sursa citată.

Potrivit acestuia, alte idei includ transferul Centralei Nucleare din Zaporijia sub controlul SUA.

Conform primei versiuni a planului de pace al SUA, publicată în presă pe 20 noiembrie, Ucraina consacră în Constituția sa angajamentul de a nu adera la NATO, iar NATO se angajează să nu admită Ucraina în alianță în viitor.

Cu toate acestea, Ucraina va avea dreptul să adere la Uniunea Europeană.

De asemenea, se preciza că Centrala Nucleară de la Zaporijia va fi lansată sub supravegherea AIEA, iar energia electrică produsă va fi împărțită în mod egal între Rusia și Ucraina - 50/50.

Sursa: Washington Post

Etichete: Ucraina, SUA, uniunea europeana, Kiev, aderare,

Dată publicare: 10-12-2025 10:25

