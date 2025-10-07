Raport: Rusia antrenează parașutiști chinezi pentru un atac fulgerător care să ”decapiteze” conducerea Taiwanului

Rusia antrenează încă din 2024 un batalion de parașutiști chinezi pentru o operațiune militară fulgerătoare care să ”decapiteze” conducerea Taiwanului, se arată într-un dosar obținut de hackerii grupării ”Black Moon”.

Mâna militară a lui Vladimir Putin iese la iveală în spatele manevrelor Chinei în jurul Taiwanului, scrie Corriere della Sera, care citează un raport obținut de către gruparea de hackeri ”Black Moon” de la autorități din Moscova.

Armata rusă le oferă prietenilor săi chinezi echipament și consultanță pentru o posibilă operațiune aeriană menită să „decapiteze” comandamentul insulei democratice într-o lovitură fulgerătoare.

Potrivit informațiilor prezentate anterior de RUSI din acest document, „preşedintele chinez Xi Jinping a ordonat Armatei Populare de Eliberare (APL) să fie pregătită să cucerească militar Taiwanul până în 2027”.

Conform documentelor obținute de la Moscova și transmise Royal United Services Institute (RUSI) din Londra, rușii antrenează și echipează un batalion de parașutiști chinezi.

Dosarul de 800 de pagini include imagini cu vehicule de luptă blindate ușoare, transportabile și lansate din aeronave, tunuri antitanc autopropulsate, vehicule de asalt amfibii și parașute mari, specializate.

Aeroportul, stadioane și terenuri mari de sport din Taipei, evidențiate pentru a fi cucerite

Procesul-verbal al acordului dintre Moscova și Beijing dezvăluit de „hacktiviști” descrie un „ciclu de antrenament cuprinzător” organizat de ruși pentru parașutiștii chinezi, care ar fi început în 2024.

Planurile dezvăluite prevăd utilizarea unor avioane de transport mari, echipate cu sisteme de desfășurare rapidă pentru vehicule blindate, iar consilierii ruși își instruiesc omologii chinezi cu privire la această operațiune delicată.

Transportoare blindate și tunuri autopropulsate ar oferi sprijinul terestru necesar parașutiștilor, a căror misiune ar fi să surprindă guvernul taiwanez și comanda militară a insulei în zorii unui atac.

Pentru a realiza o astfel de acțiune, ar fi esențială preluarea controlului asupra aeroportului din Taipei printr-o lovitură a forțelor speciale. Alte ținte încercuite cu roșu în zona capitalei taiwaneze includ stadioane și terenuri de sport mari, care ar fi folosite drept capete de pod pentru operațiunile ulterioare.

Potrivit analiștilor de la RUSI, cel mai important aspect al colaborării este partajarea de către Rusia a sistemelor sale de comandă și control pentru operațiuni complexe pe câmpul de luptă, care au fost testate în timpul războiului din Ucraina.

Rușii au suferit o înfrângere neașteptată într-o operațiune similară în 2022, când au vrut să cucerească Kievul

De fapt, armata rusă a suferit un eșec serios și neașteptat când, în februarie 2022, a lansat un atac aerian în apropierea aeroportului din Kiev, sperând să surprindă apărarea ucraineană și să răstoarne guvernul lui Zelenski în câteva ore.

Contingentul debarcat de ruși a fost însă atacat de artileria ucraineană și a fost forțat să se retragă cu pierderi mari.

Lucrurile merseseră însă bine în 2014 în Crimeea, când parașutiști ruși s-au infiltrat în zona Sevastopolului, preluând controlul unui aeroport folosit pentru debarcarea întăririlor.

Generalii și soldații chinezi nu au experiență sub focul inamic, așa că orice lecții învățate de la veteranii unui conflict sângeros despre operațiunile de infiltrare din spatele liniilor sunt neprețuite.

Oleksandr Danylyuk și Jack Watling, autorii raportului RUSI, scriu că Moscova vede o invazie chineză a Taiwanului ca pe o oportunitate de a oferi unei Chine izolate de lume materii prime esențiale și capacitate industrială militară.

Aceasta ar fi o modalitate de a reechilibra relația dintre cele două superputeri, care în prezent vede Rusia lui Putin retrogradată la rolul de partener minor față de China.

