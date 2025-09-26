Fost consilier prezidențial adjunct, condamnat pentru spionaj în favoarea Chinei. 10 ani de închisoare, informații criptate

spioni chinezi
Un tribunal din Taiwan a condamnat un fost consilier prezidențial pentru spionaj în favoarea Chinei și alte trei persoane care erau, de asemenea, angajate de Partidul Democrat Progresist (DPP) aflat la putere.

Unul dintre bărbați lucra în biroul fostului ministru de externe Joseph Wu, care ocupă în prezent funcția de șef al securității naționale, transmite BBC.

Instanța i-a condamnat pe bărbați la pedepse cu închisoarea între patru și zece ani pentru divulgarea de secrete de stat. Potrivit hotărârii judecătorești, spionajul a fost desfășurat „pe o perioadă foarte lungă de timp” și a implicat divulgarea de „informații diplomatice importante”.

Beijingul revendică Taiwanul, guvernat democratic, ca fiind parte a teritoriului, iar cele două părți se spionează reciproc de zeci de ani. Taipei susține însă că spionajul chinez s-a intensificat în ultimii ani.

Dintre cei patru bărbați condamnați joi, Huang Chu-jung, fost asistent al unui consilier din Taipei, a primit cea mai mare pedeapsă cu închisoarea: 10 ani. Procurorii au cerut inițial pedepse de până la 18 ani.

Politia de frontiera
Cum funcționa „fabrica de buletine”. Spioni ruși ar fi putut obține identități românești

Toți patru au fost puși sub acuzare în iunie, la o lună după ce au fost expulzați din DPP.

Potrivit instanței, Huang a instruit un angajat al ministerului de externe să obțină informații de la Wu, pe atunci ministru de externe. Apoi a redactat rapoarte folosind aceste informații și le-a trimis serviciilor secrete ale Partidului Comunist Chinez folosind un software criptat.

Angajatul Ministerului Afacerilor Externe, Ho Jen-chieh, a fost condamnat la opt ani și două luni de închisoare.

Remunerații de sute de mii de dolari

Huang a fost acuzat și că a colaborat cu un alt fost angajat al DPP, Chiu Shih-yuan, pentru a colecta mai multe informații. Instanța a aflat că Chiu a obținut informații de la Wu Shangyu, care era asistentul actualului președinte, Lai Ching-te.

Wu a fost asistentul lui Lai când acesta era vicepreședinte și apoi din nou pentru o scurtă perioadă după ce a devenit președinte în 2024. Wu a fost acuzat că a transmis detalii despre itinerariile lui Lai în timpul călătoriilor sale.

Huang a primit aproape 5 milioane de dolari taiwanezi (163.172 dolari americani; 122.203 lire sterline) de la guvernul chinez, a declarat instanța, în timp ce Chiu a fost plătit cu peste 2 milioane de dolari taiwanezi.

„Informațiile pe care le-au spionat, colectat, divulgat și transmis implicau informații diplomatice importante... ceea ce a înrăutățit și mai mult situația diplomatică dificilă a țării noastre”, a declarat joi instanța.

În 2024, Biroul Național de Securitate din Taiwan a declarat că 64 de persoane au fost urmărite penal pentru spionaj în favoarea Chinei. Aceasta reprezintă o creștere semnificativă față de anii precedenți - între 2013 și 2019, Ministerul Justiției din Taiwan a înregistrat 44 de cazuri de spionaj.

În ultimii ani, mai mulți oficiali taiwanezi de rang înalt au fost acuzați de spionaj, printre care un fost colonel al forțelor aeriene care, în 2023, a fost condamnat la 20 de ani de închisoare pentru conducerea unei rețele de spionaj militar pentru China.

Sursa: BBC

