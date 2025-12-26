Emmanuel Macron atinge cel mai scăzut nivel de încredere din 2017. Popularitatea președintelui se prăbușește în decembrie

26-12-2025 | 21:12
emmanuel macron
Shutterstock

Cota de încredere a preşedintelui francez Emmanuel Macron a ajuns în decembrie la cel mai scăzut nivel de la alegerea sa în 2017, cu 25% opinii favorabile, potrivit barometrului lunar al unui institut de sondare a opiniei publice dat publicităţii vineri.

Mihaela Ivăncică

Conform barometrului Toluna/Harris Interactive realizat pentru canalul de televiziune privat LCI, numai 37% dintre francezi au intenţia de a urmări urările prezidenţiale de Anul Nou, difuzate tradiţional de televiziunea franceză pe 31 decembrie seara, relatează AFP.

"Secvenţa internaţională fiind ceva mai îndepărtată, preşedintele Republicii este judecat mai mult în legătură cu mizele naţionale decât în noiembrie", când a înregistrat de asemenea cel mai scăzut nivel de popularitate, observă Jean-Daniel Lévy, director delegat al Toluna/Harris, citat în comunicat.

Majoritatea francezilor ignoră urările prezidenţiale

Dovadă a "severităţii francezilor" faţă de şeful statului, aproape două treimi dintre francezi (62%), afirmă că nu vor privi tradiţionalele sale urări prezidenţiale, faţă de 37% care spun că vor urmări momentul. Proporţia acestora era de 40% în urmă cu un an şi 43% în urmă cu doi ani.

Cota de încredere a premierului Sébastien Lecornu a rămas, la rândul ei, practic stabilă în decembrie, la 34%, în timp ce toţi miniştrii săi au pierdut teren în sondaj. Singura excepţie este cea a ministrului care răspunde de ecologie, aproape stabil la o cotă de încredere de 15%.

macron soldati
Emmanuel Macron, surprins în antrenament cu militarii francezi din Emiratele Arabe Unite. A urmat o cină festivă de Crăciun

Însă toate personalităţile sunt într-un recul de încredere la finalul anului, notează AFP. Şeful Rassemblement National (extremă dreapta) Jordan Bardella rămâne în fruntea acestui barometru de încredere cu 42%, chiar în faţa liderei extremei drepte Marine Le Pen (39%), urmaţi de liderul Les Republicains (dreapta), Bruno Retailleau (30%).

Ancheta sociologică a fost realizată online înainte de Crăciun pe un eşantion de 1.099 de persoane de 18 ani şi peste, prin metoda cotelor, şi are o marjă de eroare între 1,4 şi 3,1 puncte procentuale.

ANM a prelungit avertizările de vreme rea: vânt puternic, ninsori și viscol. HARTĂ

Sursa: Agerpres

Etichete: emmanuel macron, Franta, sondaj,

Dată publicare: 26-12-2025 21:12

Emmanuel Macron, eclipsat de Donald Trump. Președintele SUA a fost cea mai mediatizată personalitate în Franța în 2025
Stiri externe
Emmanuel Macron, eclipsat de Donald Trump. Președintele SUA a fost cea mai mediatizată personalitate în Franța în 2025

Președintele american Donald Trump a fost personalitatea despre care presa franceză a vorbit cel mai mult în 2025, o poziție deținută de obicei de șeful statului francez, potrivit unui studiu publicat vineri, informează AFP.

Emmanuel Macron, surprins în antrenament cu militarii francezi din Emiratele Arabe Unite. A urmat o cină festivă de Crăciun
Stiri externe
Emmanuel Macron, surprins în antrenament cu militarii francezi din Emiratele Arabe Unite. A urmat o cină festivă de Crăciun

Președintele Franței a făcut publice imagini inedite. S-a lăsat surprins în timp ce se antrena cu soldații francezi, desfășurați în Emiratele Arabe Unite.

Donald Trump s-a lăudat că l-a forţat pe Emmanuel Macron să accepte cerinţele sale privind preţul medicamentelor
Stiri externe
Donald Trump s-a lăudat că l-a forţat pe Emmanuel Macron să accepte cerinţele sale privind preţul medicamentelor

Donald Trump a oferit luni propria sa versiune a unei conversaţii cu omologul său francez, Emmanuel Macron, în urma căreia preşedintele francez ar fi fost obligat să accepte cerinţele sale privind preţul medicamentelor, informează marţi AFP.

Franţa va construi un nou portavion pentru a-şi consolida puterea maritimă. Charles de Gaulle va fi înlocuit până în 2038
Stiri externe
Franţa va construi un nou portavion pentru a-şi consolida puterea maritimă. Charles de Gaulle va fi înlocuit până în 2038

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a confirmat construirea unui nou portavion, mai mare și modern, care va înlocui Charles de Gaulle și va consolida puterea maritimă a Franței, relatează Reuters.

Preşedinţia franceză consideră „binevenit” faptul că Putin este dispus să discute cu Macron în privinţa Ucrainei
Stiri externe
Preşedinţia franceză consideră „binevenit” faptul că Putin este dispus să discute cu Macron în privinţa Ucrainei

Preşedinţia franceză a salutat declaraţia lui Vladimir Putin privind disponibilitatea de a dialoga cu Emmanuel Macron și va decide în curând modalitățile discuțiilor.

ANM a prelungit avertizările de vreme rea: vânt puternic, ninsori și viscol. HARTĂ
Vremea
ANM a prelungit avertizările de vreme rea: vânt puternic, ninsori și viscol. HARTĂ

Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteorologică și mai multe atenționări și avertizări Cod Galben și Cod Portocaliu, ce vizează intensificări ale vântului, ninsori, polei și viscol, în mare parte din țară.

Volodimir Zelenski ar urma să facă o concesie majoră pentru pace în Ucraina
Stiri externe
Volodimir Zelenski ar urma să facă o concesie majoră pentru pace în Ucraina

Rusia a lovit fără milă blocuri de locuințe, chiar și în ziua de Crăciun. Valul de drone și rachete a ucis joi cel puțin 5 oameni și a rănit zeci, în mai multe orașe ucrainene.

Plan Roșu de Intervenție activat, în urma unui accident între 10 mașini, în județul Olt. 27 de persoane implicate
Stiri actuale
Plan Roșu de Intervenție activat, în urma unui accident între 10 mașini, în județul Olt. 27 de persoane implicate

Un accident de amploare s-a produs pe Drumul Expres 12, în zona localității Optași Măgura, județul Olt, unde 10 autoturisme au fost implicate într-o coliziune în care se aflau aproximativ 27 de persoane.

