Trump a blocat ajutorul militar de 400 de milioane de dolari pentru Taiwan. Semnalele transmise Chinei

Președintele american Donald Trump a respins un acord de 400 de milioane de dolari cu Taiwanul, în contextul în care încearcă să negocieze un acord comercial și un posibil summit cu președintele chinez Xi Jinping, a relatat The Washington Post.

Potrivit surselor publicației, pachetul de ajutor blocat trebuia să includă muniție și drone autonome, livrările fiind programate pentru vara anului 2026.

Casa Albă a declarat publicației că nu există încă o decizie finală privind livrările.

Unii oficiali americani consideră că Taiwanul ar trebui să cumpere arme de la SUA, în loc să le primească prin programe de ajutor militar, relatează publicația WP.

Administrația Trump și-a atenuat, în general, abordarea SUA față de China, căutând să ajungă la un acord comercial amplu cu Beijingul, notează publicația.

China consideră Taiwanul teritoriul său.

Autoritățile chineze și-au exprimat în repetate rânduri disponibilitatea de a prelua controlul asupra insulei prin forță.

Conform estimărilor Bloomberg publicate în 2024, un atac chinez asupra Taiwanului ar costa 10% din PIB-ul global și ar duce la o confruntare militară directă între China și Statele Unite.

