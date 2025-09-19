Trump a blocat ajutorul militar de 400 de milioane de dolari pentru Taiwan. Semnalele transmise Chinei

Stiri externe
19-09-2025 | 09:30
Donald Trump, Marea Britanie
Getty

Președintele american Donald Trump a respins un acord de 400 de milioane de dolari cu Taiwanul, în contextul în care încearcă să negocieze un acord comercial și un posibil summit cu președintele chinez Xi Jinping, a relatat The Washington Post.

autor
Vlad Dobrea

Potrivit surselor publicației, pachetul de ajutor blocat trebuia să includă muniție și drone autonome, livrările fiind programate pentru vara anului 2026.

Casa Albă a declarat publicației că nu există încă o decizie finală privind livrările.

Unii oficiali americani consideră că Taiwanul ar trebui să cumpere arme de la SUA, în loc să le primească prin programe de ajutor militar, relatează publicația WP.

Administrația Trump și-a atenuat, în general, abordarea SUA față de China, căutând să ajungă la un acord comercial amplu cu Beijingul, notează publicația.

Citește și
Adunarea Generală a ONU
SUA blochează pentru a șasea oară cererea ONU de încetare a focului în Gaza

China consideră Taiwanul teritoriul său.

Autoritățile chineze și-au exprimat în repetate rânduri disponibilitatea de a prelua controlul asupra insulei prin forță.

Conform estimărilor Bloomberg publicate în 2024, un atac chinez asupra Taiwanului ar costa 10% din PIB-ul global și ar duce la o confruntare militară directă între China și Statele Unite.

Sursa: Washington Post

Etichete: donald trump, taiwan, ajutor militar,

Dată publicare: 19-09-2025 09:30

Articol recomandat de sport.ro
FOTO Cum a lăsat naționala vestiarul la Debrecen după eșecul cu Ungaria din play-off-ul pentru EURO 2026
FOTO Cum a lăsat naționala vestiarul la Debrecen după eșecul cu Ungaria din play-off-ul pentru EURO 2026
Citește și...
SUA blochează pentru a șasea oară cererea ONU de încetare a focului în Gaza
Stiri externe
SUA blochează pentru a șasea oară cererea ONU de încetare a focului în Gaza

Statele Unite au blocat joi din nou în Consiliul de Securitate al ONU adoptarea unui text care solicita un armistiţiu şi acces umanitar în Gaza, un proiect susţinut de majoritatea membrilor. 

Alertă în Polonia: poliția militară investighează resturi de rachetă în estul țării
Stiri externe
Alertă în Polonia: poliția militară investighează resturi de rachetă în estul țării

Fragmente suspectate că provin de la o rachetă folosită pentru doborârea unei drone ar fi fost găsite în regiunea estică Lublin, a anunţat poliţia militară poloneză.

Viktor Orban: „Poporul suedez ne este prieten, dar guvernul suedez nu este prietenul Ungariei”
Stiri externe
Viktor Orban: „Poporul suedez ne este prieten, dar guvernul suedez nu este prietenul Ungariei”

Prim-ministrul ungar,Viktor Orban, i-a transmis joi omologului său suedez, Ulf Kristersson, într-un mesaj postat pe X, că "poporul suedez este prietenul nostru. Dar guvernul vostru nu este un prieten al Ungariei", informează MTI.

Recomandări
Ilie Bolojan, discuții cu marii comercianți pe marginea plafonării prețurilor. Întâlnirea vine după „scandalul stenogramelor”
Stiri Politice
Ilie Bolojan, discuții cu marii comercianți pe marginea plafonării prețurilor. Întâlnirea vine după „scandalul stenogramelor”

Premierul Ilie Bolojan se întâlnește vineri cu marii comercianți pentru a discuta despre plafonarea adaosului comercial la unele alimente de bază.

Ezitările PSD și „demisiile de probă” ale lui Bolojan amplifică instabilitatea României. Ce spune Băsescu despre Guvern
Interviurile Stirileprotv.ro
Ezitările PSD și „demisiile de probă” ale lui Bolojan amplifică instabilitatea României. Ce spune Băsescu despre Guvern

Traian Băsescu susține că instabilitatea politică generată de ezitările PSD și de „amenințările cu demisia” ale premierului Ilie Bolojan afectează direct credibilitatea României și blocând perspectivele de reformă reală.

Guvernul a făcut rost de bani pentru prima autostradă care va traversa munții. Lucrările au ajuns la 7%
Stiri actuale
Guvernul a făcut rost de bani pentru prima autostradă care va traversa munții. Lucrările au ajuns la 7%

Autoritățile vor finanța în continuare lucrările la Autostrada A1, pe tronsonul Sibiu–Pitești, prima șosea de mare viteză care va traversa Carpații. O parte din bani vin din fondurile europene de coeziune, cealaltă de la bugetul de stat și împrumuturi.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 18 Septembrie 2025

46:15

Alt Text!
La Măruță
18 Septembrie 2025

01:29:49

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
18 Septembrie 2025

01:43:54

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Dr. Filip Zarma, Medic specialist radioterapie în cadrul Rețelei de Sănătate Regina Maria Pallady explică avantajele unui HUB oncologic. Informatiile despre subiect le aflati in emisiunea Doctor de bine

25:26

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28