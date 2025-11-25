Raport îngrijorător al ONU: O femeie a fost ucisă de partener la fiecare 10 minute în 2024. Statistici alarmante

O femeie sau o fată a fost ucisă de un partener sau membru al familiei aproximativ la fiecare 10 minute anul trecut, conform estimărilor Organizaţiei Naţiunilor Unite, relatează dpa.

Cel mai recent raport privind femicidele - situaţiile de ucidere a unei femei sau a unei fete din cauza genului său - a fost publicat luni de Biroul Naţiunilor Unite pentru droguri şi criminalitate (UNODC) şi Agenţia Naţiunilor Unite pentru egalitatea de gen şi emanciparea femeilor (UN Women).

Raportul arată că aproximativ 83.000 de femei şi fete au fost ucise în mod deliberat la nivel mondial în 2024. În aproximativ 60% din aceste cazuri, făptaşul a fost un membru al familiei sau un partener, au declarat organismele ONU în contextul publicării raportului anual privind Ziua Internaţională pentru Eliminarea Violenţei împotriva Femeilor.

În schimb, 11% din omuciderile în rândul bărbaţilor au fost comise de rude sau parteneri.

Conform datelor ONU, femicidele sunt deosebit de frecvente în regiunea africană, care a înregistrat cel mai mare număr de femicide în 2024, de 22.600. Regiunea asiatică a urmat cu 17.400, în timp ce America a avut 7.700, Europa 2.100 şi Oceania 300.

Africa a avut cea mai mare rată de femicide în care victima şi agresorul se aflau într-o relaţie intimă sau familială. Bilanţul a fost de 3 victime la 100.000 de femei sau fete. În Europa, rata a fost cea mai mică, de 0,5.

În 2023, aproximativ 51.100 de fete şi femei au fost ucise de rude sau parteneri intimi la nivel mondial, din cele 85.000 de femei şi fete care au murit ca urmare a infracţiunilor violente, conform raportului de anul trecut.

