Ce a făcut bărbatul care și-a înjunghiat mortal partenera, imediat după crimă. Localnică: „Era foarte gelos”

Un nou caz de femicid șochează opinia publică. O femeie de 30 de ani, din județul Brașov, mamă a trei copii, a fost înjunghiată mortal, iar principalul suspect este partenerul ei de viață.

autor
Ana Maria Barbu

Individul a fost deja arestat pentru omor calificat. De la începutul anului până acum, 43 de femei au fost ucise de partenerii lor.

Crima a fost comisă noaptea, în locuința celor doi din comuna Vulcan. Rudele spun că s-au auzit zgomote din casă înainte de tragedie. Nu se știe deocamdată de la ce a pornit conflictul, însă apropiații povestesc că în ultima vreme cei doi se certau foarte des.

Fratele suspectului: „Se băteau cot la cot, ca să zic, nu am văzut într-o familie așa ceva. Se împăcau imediat.”

Crima s-a petrecut sub privirile copilului de trei ani al cuplului. Apoi suspectul a sunat la 112 și ar fi vrut să ascundă fapta.

Adrian Radu, prim procuror Parchetul de pe lângă Tribunalul Braşov: A utilizat o astfel de apărare cum că cel care a comis fapta era un intrus care a pătruns în locuința familiei. S-a stabilit fără doar și poate că agresorul este principalul suspect în această cauză.”

Femeia de 30 de ani este din Dolj și se mutase la bărbat în urmă cu cinci ani. Mai avea dintr-o altă relație două fete, de 8 și 10 ani, care erau crescute de bunici. Vecinii celor doi spun că victima avea mari probleme cu partenerul ei, care o bănuia de infidelitate. Bărbatul de 40 de ani lucra în Germania și revenea frecvent acasă pus pe scandal.

Femeie:Lucram la primărie cu ea la curățenie și îmi spunea că e gelos pe ea tot mereu. Ne povestea că tot o amenință și ultima oară chiar a povestit chestia asta că el vrea să o omoare”.

Femeie: „Venea pe aici sărăcuța. Foarte gelos, foarte gelos”.

După moartea mamei sale, copilul de trei ani a rămas în grija rudelor. Potrivit anchetatorilor, suspectul de crimă are antecedente penale. A mai fost condamnat pentru tentativă de omor calificat, în 2005, apoi pentru tâlhărie și furt. Acum a ajuns iarăși în spatele gratiilor pentru omor calificat.

Sursa: Pro TV

Etichete: crima, brasov, violenta domestica, femeie moarta,

Dată publicare: 16-10-2025 17:16

