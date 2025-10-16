Un nou caz de femicid șochează opinia publică. O mamă a trei copii a fost înjunghiată mortal. Cine este suspectul principal

Un nou caz de femicid șochează opinia publică. O femeie de 30 de ani din județul Brașov, mamă a trei copii, a fost înjunghiată mortal, iar principalul suspect este partenerul ei de viață. Individul a fost deja arestat pentru omor.

Crima a fost comisă noaptea, în locuința celor doi din comuna Vulcan. Arma crimei a fost găsită la fața locului. Nu se știe de la ce a pornit conflictul între cei doi, însă apropiații povestesc că aveau o relație marcată de probleme și scandaluri.

Bărbatul de 40 de ani era extrem de gelos. Lucra în Germania, venea și pleca, iar atunci când se afla acasă părea mereu pus pe ceartă. Victima s-ar fi plâns că a amenințat-o cu moartea, însă n-a cerut ajutor. Potrivit anchetatorilor, individul a mai fost condamnat pentru tentativă de omor calificat, în 2005, apoi pentru tâlhărie și furt.

Ca amănunt care descrie starea ei de spirit, cu numai câteva zile înainte de a fi ucisă, femeia s-ar fi dus la magazinul din sat și a cerut o cafea. Atât a spus, „să fie mai dulce, că viața oricum e amară". După tragedie, autoritățile urmează să decidă ce se va întâmplă cu cei trei copii ai femeii.

