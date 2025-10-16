Un nou caz de femicid șochează opinia publică. O mamă a trei copii a fost înjunghiată mortal. Cine este suspectul principal

Stiri Socante
16-10-2025 | 13:52
×
Codul embed a fost copiat

Un nou caz de femicid șochează opinia publică. O femeie de 30 de ani din județul Brașov, mamă a trei copii, a fost înjunghiată mortal, iar principalul suspect este partenerul ei de viață. Individul a fost deja arestat pentru omor.

autor
Ana Maria Barbu

Crima a fost comisă noaptea, în locuința celor doi din comuna Vulcan. Arma crimei a fost găsită la fața locului. Nu se știe de la ce a pornit conflictul între cei doi, însă apropiații povestesc că aveau o relație marcată de probleme și scandaluri.

Bărbatul de 40 de ani era extrem de gelos. Lucra în Germania, venea și pleca, iar atunci când se afla acasă părea mereu pus pe ceartă. Victima s-ar fi plâns că a amenințat-o cu moartea, însă n-a cerut ajutor. Potrivit anchetatorilor, individul a mai fost condamnat pentru tentativă de omor calificat, în 2005, apoi pentru tâlhărie și furt.

Ca amănunt care descrie starea ei de spirit, cu numai câteva zile înainte de a fi ucisă, femeia s-ar fi dus la magazinul din sat și a cerut o cafea. Atât a spus, „să fie mai dulce, că viața oricum e amară". După tragedie, autoritățile urmează să decidă ce se va întâmplă cu cei trei copii ai femeii.

Cele mai importante invenții ale anului 2025, potrivit revistei TIME: roboți umanoizi și case din plastic reciclat

Sursa: Pro TV

Etichete: crima, brasov, violenta domestica, femeie moarta,

Dată publicare: 16-10-2025 13:02

Articol recomandat de sport.ro
Revelion pe Arena Națională! Câți bani trebuie să scoți din buzunar + ce artiști intră „în teren”
Revelion pe Arena Națională! Câți bani trebuie să scoți din buzunar + ce artiști intră „în teren”
Citește și...
Crimă în municipiul Sibiu. Un bărbat și o femeie, arestați după ce cadavrul victimei a fost găsit pe un teren viran
Stiri Socante
Crimă în municipiul Sibiu. Un bărbat și o femeie, arestați după ce cadavrul victimei a fost găsit pe un teren viran

O femeie și un bărbat au fost arestați la Sibiu, pentru o crimă pe care ar fi comis-o pe 11 septembrie. Cadavrul victimei a fost descoperit două săptămâni mai târziu, îngropat superficial pe un teren viran.

Filmul crimei din Italia, unde un român a înjunghiat mortal un conațional într-o parcare. Individul a fost reținut
Stiri actuale
Filmul crimei din Italia, unde un român a înjunghiat mortal un conațional într-o parcare. Individul a fost reținut

Crimă între români în Italia. Un bărbat de 32 de ani din Mioveni, șofer de camion, a fost înjunghiat mortal într-o parcare.

Un șofer român de TIR a fost ucis într-o parcare din Italia. Ce au găsit polițiștii în camionul criminalului
Stiri actuale
Un șofer român de TIR a fost ucis într-o parcare din Italia. Ce au găsit polițiștii în camionul criminalului

Crimă între români, în Italia. Un tânăr de 32 de ani din Mioveni, șofer de TIR, a fost înjunghiat mortal într-o parcare din nordul peninsulei.

Pedeapsa primită de individul care a bătut la ușa unei adolescente „căutând un câine”, apoi a violat-o și a ucis-o
Stiri externe
Pedeapsa primită de individul care a bătut la ușa unei adolescente „căutând un câine”, apoi a violat-o și a ucis-o

Un bărbat care a păcălit o adolescentă să îl lase să intre în casa ei pretinzând că își caută un câine pierdut a fost executat pentru violul și crima comise, scrie Mirror.co.uk.

ONU: Atacul israelian asupra jurnaliștilor din Liban, soldat cu un mort și șase răniți, este o crimă de război
Stiri externe
ONU: Atacul israelian asupra jurnaliștilor din Liban, soldat cu un mort și șase răniți, este o crimă de război

Atacul israelian care a ucis un jurnalist al agenţiei Reuters şi a rănit alţi şase în ziua de 13 octombrie 2023 în sudul Libanului este o 'crimă de război', a afirmat vineri un raportor al ONU, transmite AFP.

Recomandări
Scandal la vârful Armatei: prima femeie medic general cu două stele, cercetată pentru un prejudiciu de peste 8 milioane lei
Stiri actuale
Scandal la vârful Armatei: prima femeie medic general cu două stele, cercetată pentru un prejudiciu de peste 8 milioane lei

Acuzații de corupție la vârful Spitalului Militar Central. Managerul instituției, medicul Florentina Ioniță, general cu două stele în Armata Română este suspectat de abuz în serviciu și uzurpare de calități oficiale.

Mesaj dur al Statelor Unite către Rusia: ”Dacă nu găsim o cale, vom lua măsurile necesare!”
Stiri externe
Mesaj dur al Statelor Unite către Rusia: ”Dacă nu găsim o cale, vom lua măsurile necesare!”

Mesaj dur al Statelor Unite către Rusia! Secretarul american pentru război a avertizat Moscova asupra „costurilor” privind continuarea agresiunii asupra Ucrainei.

Cum va arăta noua conducere a PSD. „Divorț” în cuplul Olguța Vasilescu-Claudiu Manda dacă Grindeanu va fi ales președinte
Stiri Politice
Cum va arăta noua conducere a PSD. „Divorț” în cuplul Olguța Vasilescu-Claudiu Manda dacă Grindeanu va fi ales președinte

Dacă Claudiu Manda va ocupa funcția de secretar general al PSD, Olguța Vasilescu nu va mai rămâne vicepreședinte al formațiunii.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Vorbește Lumea
16 Octombrie 2025

01:44:05

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 16 Octombrie 2025

03:13:06

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
15 Octombrie 2025

01:30:48

Alt Text!
iBani
iBani - 14 Octombrie 2025

15:54

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28