Zelenski, întâlnire cu regele Charles la Windsor, înaintea întrevederii țărilor din „Coaliția de voință” de la Londra. FOTO

24-10-2025 | 16:19
Volodimir Zelenski
Profimedia

Președintele Volodimir Zelenski a sosit la Londra pe 24 octombrie, în contextul pregătirilor pentru reuniunea „Coaliției de voință”, o inițiativă europeană condusă de Marea Britanie și Franța.

Ioana Andreescu

Coaliția, formată la începutul acestui an, are ca obiectiv stabilirea unor garanții de securitate pe termen lung pentru Ucraina, incluzând posibil lansarea unei forțe multinaționale de menținere a păcii după încheierea războiului, potrivit Kyivindependent.

Guvernul britanic a anunțat că întâlnirea de la Londra va viza modalități prin care aliații „pot consolida și mai mult poziția Ucrainei și pot paraliza capacitatea Rusiei de a continua războiul”.

La sosirea sa la Londra, Zelenski s-a întâlnit cu regele Charles al III-lea și a inspectat Batalionul 1 al Gărzilor Grenadierilor, înainte de a fi primit la Castelul Windsor.

Ulterior, Zelenski s-a întâlnit cu premierul britanic Keir Starmer la 10 Downing Street, cei doi lideri îmbrățișându-se și strângându-și mâna înainte de discuții.

Volodimir Zelenski
Zelenski: Ucraina va cumpăra arme din UE şi SUA dacă liderii europeni îi aprobă împrumutul finanţat cu activele Rusiei

Vizita președintelui ucrainean are loc după o întâlnire tensionată, pe 17 octombrie, cu președintele american Donald Trump, în urma căreia Kievul nu a reușit să obțină un acord pentru achiziția de rachete de croazieră Tomahawk.

Sursa: Kyiv Independent

De la Bruxelles, preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a plecat la Londra. Liderul de la Kiev participă vineri la reuniunea așa-numitei „coaliții a voluntarilor”, în încercarea de a consolida sprijinul internațional împotriva Rusiei.

Volodimir Zelenski a cerut joi liderilor UE să aprobe rapid un împrumut de 140 de miliarde de euro, finanțat din fondurile rusești înghețate, promițând că banii vor fi folosiți pentru cumpărarea de arme din Europa și SUA.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că negociază cu țări europene care dețin rachete americane Tomahawk, pentru ca Ucraina să le primească, după ce președintele SUA, Donald Trump, a exclus momentan transferul acestor arme către Kiev.

După explozia de la blocul din Rahova a crescut numărul apelurilor la 112 privind scurgeri de gaz în imobile din București, spune prefectul Capitalei, Andrei Nistor.

Sorin Grindeanu a anunțat, joi, că a avut un „dialog constructiv” la Parlament cu reprezentanții principalelor instituții din justiție, pe tema pensiilor magistraților.

Banca Naţională a României lansează o nouă secţiune pe site-ul instituţiei despre istoricul Tezaurului evacuat la Moscova în perioada 1916 - 1917 şi eforturile de repatriere a acestuia.

