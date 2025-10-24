Zelenski, întâlnire cu regele Charles la Windsor, înaintea întrevederii țărilor din „Coaliția de voință” de la Londra. FOTO

Președintele Volodimir Zelenski a sosit la Londra pe 24 octombrie, în contextul pregătirilor pentru reuniunea „Coaliției de voință”, o inițiativă europeană condusă de Marea Britanie și Franța.

Coaliția, formată la începutul acestui an, are ca obiectiv stabilirea unor garanții de securitate pe termen lung pentru Ucraina, incluzând posibil lansarea unei forțe multinaționale de menținere a păcii după încheierea războiului, potrivit Kyivindependent.

Guvernul britanic a anunțat că întâlnirea de la Londra va viza modalități prin care aliații „pot consolida și mai mult poziția Ucrainei și pot paraliza capacitatea Rusiei de a continua războiul”.

La sosirea sa la Londra, Zelenski s-a întâlnit cu regele Charles al III-lea și a inspectat Batalionul 1 al Gărzilor Grenadierilor, înainte de a fi primit la Castelul Windsor.

Ulterior, Zelenski s-a întâlnit cu premierul britanic Keir Starmer la 10 Downing Street, cei doi lideri îmbrățișându-se și strângându-și mâna înainte de discuții.

Vizita președintelui ucrainean are loc după o întâlnire tensionată, pe 17 octombrie, cu președintele american Donald Trump, în urma căreia Kievul nu a reușit să obțină un acord pentru achiziția de rachete de croazieră Tomahawk.

