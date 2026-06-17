Peste 1.000 de străini au obţinut o viză rusă în 2025 din cauză că aderă la ”valorile tradiţionale ruseşti”, anunţă miercuri agenţia rusă de presă de stat RIA Novosti - o iniţiativă care are scopul să afirme ideile antiliberale ruse în contextul Războiului din Ucraina, relatează AFP:

Potrivit directorului Departamentului Consular al Ministerului rus de Externe, Aleksei Klimov, 1.112 vize au fost acordate cu acest titlu în ultimul an.

Potrivit Ministerului rus de Externe, eliberarea acestor vize îi priveşte pe cetăţenii unor ţări care "impun orientări ideologice neoliberale distrugătoare care sunt contrare valorilor spirituale şi morale tradiţionale ruseşti".

Acest tip de viză - denumit "anti-woke" de către presa din Occident - a fost lansat în 2024 şi se adresează străinilor care se opun poziţiilor politice ale ţării lor de origine împotriva Rusiei.

Această viză este deschisă cetăţenilor ţărilor din Europa, dar şi din Statele Unite, Japonia, Noua Zeelandă, Coreea de Sud şi Singapore.

Viza permite o intrare în Rusia şi un sejur care poate dura până la trei luni.

Titularul poate cere, apoi, un titlu de sejur.

Vladimir Putin: ”Bine ați venit!”

Între ţările de origine vizate de vizele acordate în 2025, Germania (168 vize), Franţa (140 vize) şi Statele Unite (105 vize) se află pe primele locuri, potrivit lui Klimov.

Italia, Letonia, Canada, Lituania şi Australia sunt, de asemenea, vizate.

La începutul lui iunie, preşedintele rus Vladimir Putin a salutat acest program prin înmânarea unor distincţii de stat.

"Într-un anumit număr de ţări, din nefericire, se încearcă abolirea valorilor familiale tradiţionale", deplângea el.

"Iar noi îi susţinem pe cei care, confruntaţi cu asemenea presiune, vor veni să trăiască, să muncească şi să-şi crească copiii în Rusia. Bine aţi venit", adăuga el.

Ministerul rus nu precizează câţi cetăţeni străini beneficiari ai vizei "valorilor tradiţionale" din 2025 se află în continuare în Rusia.

Kremlinul şi-a înăsprit retorica conservatoare după ce a lansat invazia la scară mare a Ucrainei în urmă cu peste patru ani, şi face din acest război o bătălie existenţială împotriva Occidentului şi valorilor acestuia, pe care le denunţă drept decadente.

Rusia lui Putin reprimă mai ales minorităţile sexuale.

Curtea Supremă rusă a interzis, la sfârşitul lui 2023, "mişcarea internaţională LGBT" pe care a clasat-o drept "extremistă".