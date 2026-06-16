„Uite, Rusia ar trebui să încheie un acord. Rusia a pierdut un număr imens de oameni, la fel și Ucraina. Luna trecută, cele două părți au pierdut împreună 35.000 de soldați; și asta doar pe o lună. În medie, au pierdut 25.000 de oameni, în mare parte soldați, tineri frumoși, și e o nebunie ce se întâmplă acolo. Dar am avut o întâlnire și vom vedea... Am vorbit cu președintele Putin duminică.”, a declarat Donald Trump, potrivit The Guardian.

El spune că există „multă antipatie între cei doi lideri” și că se va întâlni din nou cu Zelenski în cursul zilei de marți.

Anunțul lui Trump vine la scurt timp după ce Volodimir Zelenski a afirmat că a propus o întâlnire la nivel de lideri între Ucraina și Rusia, însă omologul său rus Vladimir Putin nu este dispus să participe.

”El nu dorește acest lucru. Am discutat cu SUA și Franța posibilitatea unei întâlniri cu Rusia în cadrul G7, cu toate națiunile democratice reprezentate. Putin nu dorește acest lucru”, a declarat Zelenski.

Totodată, Zelenski a adăugat că duminică, 14 iunie, el și președintele SUA, Donald Trump, au discutat posibilitatea organizării unei întâlniri în Statele Unite, „într-un format în care lui Putin i-ar fi mult mai greu să refuze, cel puțin în fața președintelui Trump”.

Kremlinul afirmă că nu a existat nicio invitație adresată lui Putin de a participa la summitul G7 pentru discuții cu Zelenski

Între timp, a apărut și o reacție din partea Kremlinului. Purtătorul de cuvânt al lui Vladimir Putin, Dmitri Peskov, a răspuns la comentariile lui Volodimir Zelenski, care a afirmat că i-a propus lui Putin o întâlnire în marja summitului G7 din Franța.

Peskov a declarat că, în prezent, nu există canale de comunicare deschise între Kiev și Moscova și a subliniat că nu a existat nicio invitație oficială adresată lui Putin pentru a participa.