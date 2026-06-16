Sunt concluziile anunțate de Volodimir Zelenski după întânirea avută marți cu liderii G7, inclusiv cu Donald Trump. Sprijinit de europeni, Zelenski s-a străduit să-l convingă pe Trump că Ucraina întoarce soarta războiului în favoarea sa.

Volodimir Zelenski: ”I-am propus lui Putin să ne întâlnim oriunde pot fi luate decizii reale pentru a pune capăt războiului. El nu dorește acest lucru. Am discutat cu SUA și Franța posibilitatea unei întâlniri cu Rusia în cadrul G7, cu toate națiunile democratice reprezentate. Putin nu dorește asta”.

Aliații Statelor Unite din G7 fac eforturi să readucă războiul din Ucraina pe agenda președintelui Trump. Un pas către pace ar fi, cred europenii, ca liderul american să-l convingă pe Vladimir Putin să se așeze la masa negocierilor.

După ce în aprilie l-a enervat pe Trump criticând războiul din Iran, cancelarul german a încercat acum sa-l îmbuneze făcându-i un cadou. Friedrich Merz i-a oferit un tricou al naționalei Germaniei, cu numele lui Trump și numărul 47 pe spate.

"La mulți ani cu întârziere pentru aniversarea de 80 de ani. La urma urmei, suntem în aceeași echipă", a scris ulterior Merz pe X.

Alistair Bunkall, corespondent Sky News: ”Lui Donald Trump îi plac învingătorii și dorește să-i sprijine pe învingători, nu pe perdanți. Și, dacă - ajutat de francezi, britanici și germani, îl poate convinge că Ucraina începe să întoarcă soarta războiului în favoarea sa, atunci Zelenski l-ar putea aduce pe președintele american de partea lui”.

Reușitele militare ale Kievului se țin lanț, și nu doar pe front. Luni noapte, dronele ucrainene au lovit o rafinărie de lângă Moscova și un depozit de carburanți din sudul Rusiei, forțând închiderea unui drum care leagă regiunea Krasnodar de peninsula Crimeea.

Rus din Crimeea, despre atacurile ucrainene: ”Ai noștri nici nu știu în care să tragă”

Rus: ”Trăiesc într-o localitate situată la 4 kilometri de o bază militară rusească. Dronele ucrainene zboară în fiecare noapte pe aici. E o nebunie. Ajung oriunde. Lovesc întruna. Distrug câte un sistem Pantsir pe zi. Ba vezi drone de recunoaștere, ba drone cu explozibil. Iar ai noștri nici nu știu în care să tragă. Nu m-aș mira dacă, în curând, ucrainenii intră peste noi, în Crimeea. Și totuși la televizor ni se spune că totul merge conform planulului, iar canalul Telegram este blocat”.

Numărul atacurilor cu drone asupra rafinăriilor rusești s-a dublat de la începutul acestui an, ducând la oprirea totală sau parțială a procesării petrolului și la o scădere a producției de benzină, motorină și combustibil pentru avioane. În jurul benzinăriilor se formează zilnic cozi de sute de mașini. Crimeea se numără printre cele 12 regiuni rusești care se confruntă cu o penurie de carburant.

Dmitry Peskov, purtător de cuvânt al lui Vladimir Putin: ”Există, într-adevăr, unele probleme și sunt căutate măsuri cuprinzătoare pentru a rezolva situația”.

Natia Seskuria, Senior Research Fellow at the Royal United Services Institute (RUSI): ”Președintele Zelenski arată că Ucraina nu acceptă anexarea Crimeei de către Rusia și are nu doar intenția ci și capacitatea de a contesta controlul rusesc asupra Crimeei. În plus, slujește obiectivului strategic de a lipsi Rusia de un centru logistic vital”.