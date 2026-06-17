Batalionul va înlocui un contingent militar suedez prezent în Letonia de la începutul anului.

"Soldaţii danezi contribuie la apărarea şi descurajarea colectivă a NATO. Vor arăta că Danemarca şi NATO sunt pregătite şi capabile să apere teritoriul alianţei dacă va fi nevoie. Securitatea noastră nu începe la graniţa daneză, ci în Letonia, alături de aliaţii noştri", a menţionat Bruus.

Din 2024, Danemarca a trimis în fiecare an în ţările baltice un batalion format din 700 până la 1.200 de soldaţi pentru o perioadă de patru până la şase luni.

Următorul batalion, care se va integra în brigada multinaţională condusă de Canada, va fi staţionat în Letonia ca punct de plecare, dar poate participa şi la exerciţii în celelalte ţări baltice, a declarat Ministerul danez al Apărării într-un comunicat.

Danemarca a decis, de asemenea, să trimită o unitate de deminare maritimă ce poate fi folosită în situaţii de criză sau tensionate şi pentru a supraveghea şi proteja infrastructura critică.