Aceasta va depinde în mare parte de discuţiile privind un acord de pace cu Iranul, iar de aici vin veşti bune - duminică, de ziua sa, cu câteva ore înainte de a pleca spre Europa, şeful Casei Albe a anunţat că s-a ajuns la o înţelegere cu Teheranul, iar documentul va fi semnat vineri.

„Nu este posibil să-l «gestionăm» pe Trump aşa cum am făcut-o în timpul primului său mandat”, a explicat pentru AFP Liana Fix, cercetătoare asociată la Council on Foreign Relations, înaintea acestui summit care va reuni Franţa, Statele Unite, Germania, Canada, Italia, Japonia şi Regatul Unit.

Toate aceste ţări au fost ţinta sancţiunilor comerciale sau a intimidărilor diplomatice ale lui Donald Trump.

Cu excepţia prim-ministrului japonez Sanae Takaichi, pe care preşedintele american o apreciază foarte mult, liderii aşteptaţi pe malul lacului Lemania au fost toţi ţinta atacurilor, criticilor sau batjocorii miliardarului republican.

„Să ne pregătim pentru ce e mai rău”

Nici impopularitatea crescândă a lui Donald Trump în Statele Unite, care i-ar putea costa pe republicani controlul asupra Congresului în noiembrie, nici anularea de către Curtea Supremă a taxelor vamale impuse în toate direcţiile nu ar urma să-l înduplece pe şeful Casei Albe.

Europenii, în special, au învăţat să „spere la ce e mai bun, pregătindu-se totuşi pentru ce e mai rău”, rezumă Liana Fix.

„Nu cred că vom vedea un preşedinte slăbit. Cred că va merge acolo şi va face ceea ce face întotdeauna, şi anume va încerca să impună cu forţa subiecte foarte complicate”, a declarat pentru AFP Jackson Janes, expert la German Marshall Fund of the United States.

Donald Trump „spune că nu-i plac aceste reuniuni multilaterale”, dar „nu suportă ca liderii din întreaga lume să se adune fără el”, a subliniat la rândul său Victor Cha, expert la Centrul de Studii Internaţionale şi Strategice (CSIS).

Cinaă cu Macron

Preşedintele francez Emmanuel Macron l-a convins chiar să rămână miercuri, după summit, pentru o cină la Versailles, care ar trebui să satisfacă gustul miliardarului pentru decoruri fastuoase.

Această cină este o modalitate de a sărbători cea de-a 250-a aniversare a independenţei Statelor Unite într-un „loc emblematic al prieteniei franco-americane, unde a fost semnat în 1783 tratatul care consfinţea” această independenţă, potrivit Preşedinţiei franceze.

Franţa s-a străduit deja să-l aibă pe preşedintele american în cea mai bune dispoziţie, schimbând datele summitului pentru ca acesta să nu coincidă cu un turneu de MMA organizat duminică la Casa Albă, în ziua în care Donald Trump împlineşte 80 de ani.