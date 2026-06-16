Doi cetățeni din Belarus au fost reținuți în legătură cu acest caz, au anunțat marți Parchetul și poliția poloneză. Kuzovkov, în vârstă de 44 de ani, cunoscut sub pseudonimul artistic Semion Skrepețki, a fost ucis de la mică distanță în orașul Biala-Podlaska, transmite news.ro.

Potrivit lui Marcin Kozak, purtătorul de cuvânt al parchetului districtual din Lublin, cinci focuri de armă au fost trase asupra victimei, dintre care unul în cap. Cei doi cetățeni belaruși au fost reținuți, dar nu au fost încă puși sub acuzare.

Ce a făcut cu trei zile înainte de asasinat

Semion Skrepețki era un artist și performer rus cunoscut pentru poziția sa critică față de liderul rus. Kozak a confirmat că bărbatul decedat, identificat de procurori ca Robert K., desfășura o activitate artistică prin care își exprima criticile la adresa acțiunilor autorităților Federației Ruse, în special Vladimir Putin.

Cu trei zile înainte de a fi ucis, Skrepețki se deplasase la Berlin cu ocazia Zilei Rusiei (12 iunie), o sărbătoare care marchează declararea suveranității Rusiei înainte de prăbușirea Uniunii Sovietice. Acolo a organizat o acțiune de protest, prezentând o caricatură în stil icoană cu Iosif Stalin și Putin, potrivit agenției de știri Meduza.

Polonia, în vizorul spionilor ruși

Polonia a devenit un centru logistic crucial pentru sprijinul militar și umanitar acordat Ucrainei, ceea ce a transformat-o într-o țintă pentru spionii ruși care încearcă să adune informații despre sprijinul acordat Kievului și să comită acte de sabotaj, au avertizat autoritățile de la Varșovia.

Jacek Dobrzynski, purtător de cuvânt al ministrului polonez al serviciilor speciale, a declarat că Agenția de Securitate Internă a cooperat îndeaproape cu poliția și procurorii în acest caz, sugerând că ancheta este una complexă și cu implicații de securitate națională.

Circumstanțele exacte ale crimei rămân în curs de investigare, iar autoritățile poloneze nu au oferit detalii suplimentare despre mobilul atacului sau despre posibilele legături cu serviciile de informații rusești. Rămâne de văzut dacă cei doi belaruși reținuți vor fi acuzați formal și ce legătură au cu victima sau cu regimul de la Moscova.