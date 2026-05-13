Întrebat despre perspectivele încheierii războiului ruso-ucrainean, Trump a afirmat că este de părere că se apropie o soluționare. „Sfârșitul războiului din Ucraina, chiar cred că se apropie cu pași mari”, a spus el, potrivit Ukrainska Pravda.

„Credeți sau nu, se apropie, și credem că vom ajunge la o înțelegere între Rusia și Ucraina”, a adăugat Trump, repetând încă o dată afirmația sa că a „rezolvat opt războaie”.

De asemenea, a fost întrebat dacă există o „înțelegere” între el și liderul rus Vladimir Putin conform căreia Rusia ar trebui să primească întreg Donbasul în cadrul unui viitor acord de pace. Trump a răspuns succint: „Nu.”

Ministrul polonez de externe, Radosław Sikorski, a sugerat că Putin începe să se gândească serios la cât timp mai poate continua războiul de agresiune împotriva Ucrainei.

Ministrul ucrainean de externe, Andrii Sybiha, a subliniat că condiția de bază a Ucrainei pentru orice potențial acord de pace cu Rusia este ca Kievul să nu facă concesii teritoriale în raport cu linia actuală de contact și nici compromisuri privind suveranitatea ucraineană.