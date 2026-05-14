Victimele au fost scoase de sub dărâmăturile unui bloc de locuințe. Și, cel puțin 20 de locatari sunt dați dispăruți, potrivit serviciilor de urgență. Atenție, urmează imagini și detalii, care vă pot afecta emoțional. La Kiev, operațiunile de căutare-salvare au început la prima oră, după un atac masiv cu rachete și drone asupra capitalei.

Vitali Kliciko, primarul Kievului: „Alt atac rusesc la Kiev. Vedem că a fost distrus un bloc cu nouă etaje, 18 apartamente au fost nimicite. Operațiunile de salvare sunt în desfășurare”.

Exploziile au afectat inclusiv o școală și o clinică veterinară din Kiev și au provocat avarii la rețeaua de apă.

Localnic: „Eram la fereastră, eu stau la etajul nouă, și am văzut această explozie uriașă, fum și foc. Bonichka (câinele meu) a sărit pe canapea din cauza trosnetelor și exploziilor. Apoi am văzut că au spulberat un bloc întreg”.

Localnic: „Nu ne era chiar atât de frică înainte, dar acum nu mai știu unde să fug și dacă mai are vreun rost. Ni s-a spus că este sigur să te adăpostești între doi pereți (de rezistență). Dar uitați-vă la asta, ce s-a ales de oamenii care erau între pereții blocului acela (distrus)”.

Barajul nocturn a inclus peste 670 de drone și 56 de rachete lansate în întreaga țară, a declarat președintele Zelenski. Aceasta este printre cele mai mari ofensive lansate de Rusia de la începutul invaziei sale la scară largă, în 2022. Și este a treia zi consecutivă în care Ucraina raportează decese.