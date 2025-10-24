Putin a început să îl vâneze pe „fostul” iubitei sale secrete. Cine este bărbatul urmărit de agențiile de informații ruse

Stiri externe
24-10-2025 | 08:21
putin si Alina Kabaeva
AFP

Renumita gimnastă Alina Kabaeva l-a întâlnit pe Vladimir Putin pentru prima dată în 2001 – când el avea 49 de ani și ea 18 – înainte ca cei doi să înceapă o serie de aventuri ilicite.

autor
Sabrina Saghin

Atleta Alina Kabaeva era o gimnastă promițătoare în 2001, când președintele rus Vladimir Putin, în vârstă de 49 de ani la acea vreme, a participat la un eveniment la care ea concura, scrie Daily Star.

Președintele rus s-a îndrăgostit evident de Alina și i-a obținut datele de contact. Cel mai probabil, un agent a fost angajat pentru a obține numărul de telefon al Alinei – Putin nu este renumit pentru flirturile sale.

Zvonurile despre aventură au început în 2006

În 2006, au început să circule zvonuri că cei doi ar avea o aventură. Alina se întâlnea la acea vreme cu un bărbat cu 15 ani mai în vârstă decât ea, un ofițer de poliție pe nume David Museliani. În aprilie 2008, ziarul rus Moskovsky Korrespondent a relatat logodna Alinei cu Putin, dar informația a fost rapid negată, iar publicația a fost închisă la scurt timp.

Din 2008, Alina și-a păstrat cu orice preț viața personală secretă față de public. Recent, ea a apărut pe Instagram, cu o postare de pe contul ei oficial în care lăuda o performanță la AEON Cup Club Championship.

Citește și
sanctiuni rusia
Trump a trecut la fapte. Lovește puternic „fabrica de bani” a lui Putin ca să îl constrângă să oprească războiul

„Fetele au obținut un rezultat remarcabil, medalia de aur la individual compus juniori și medalia de argint la proba pe echipe! Dar acesta este doar începutul. Sunt sigură că vor urma și alte victorii!”, a scris Alina.

Alina ar fi născut deja mai mulți copii președintelui rus

Potrivit publicației ruse Telegraf, de ani de zile circulă zvonuri online că atleta ar fi născut deja mai mulți copii pentru președintele rus Putin.

În ceea ce-l privește pe fostul iubit al Alinei, David Museliani, el și Alina s-au despărțit la scurt timp după apariția zvonurilor despre Putin. Pentru a-și vindeca inima frântă, David a renunțat la cariera în domeniul aplicării legii și s-a orientat către imobiliare în Moscova, deschizându-și propriul magazin.

Cu toate acestea, în 2022, conform Daily Mail, fostul iubit al Alinei era căutat de agențiile de informații ruse. Comitetul de anchetă rus l-a acuzat pe David Museliani de deturnare de fonduri publice legate de sabotajul din porturile arctice, iar acesta se află pe lista internațională a persoanelor căutate în Rusia. Dacă va fi extrădat la Moscova, riscă până la cinci ani de închisoare.

Sursa: Daily Star

Etichete: vladimir putin, amanta, secret, gimnasta,

Dată publicare: 24-10-2025 08:21

Articol recomandat de sport.ro
Gigi Becali a făcut ”ravagii” după eșecul cu Bologna: ”Am văzut ce-i poate capul / M-a costat atât și nu face nimic”
Gigi Becali a făcut ”ravagii” după eșecul cu Bologna: ”Am văzut ce-i poate capul / M-a costat atât și nu face nimic”
Citește și...
Vladimir Putin: Rusia nu va ceda presiunilor SUA și va răspunde puternic oricărui atac. Dialogul cu Trump rămâne o opțiune
Stiri externe
Vladimir Putin: Rusia nu va ceda presiunilor SUA și va răspunde puternic oricărui atac. Dialogul cu Trump rămâne o opțiune

Președintele rus Vladimir Putin a afirmat că Moscova nu va ceda presiunilor SUA sau altor țări și a avertizat că va răspunde puternic oricărui atac asupra Rusiei. Totodată, a sugerat continuarea dialogului cu președintele american Donald Trump.

Trump a trecut la fapte. Lovește puternic „fabrica de bani” a lui Putin ca să îl constrângă să oprească războiul
Stiri externe
Trump a trecut la fapte. Lovește puternic „fabrica de bani” a lui Putin ca să îl constrângă să oprească războiul

„Lipsa unui angajament serios față de procesul de pace” din partea lui Vladimir Putin a determinat Washingtonul să impună sancțiuni celor mai mari companii petroliere rusești.

OMS, date îngrijorătoare: Cel puţin 7 miliarde de dolari sunt necesari pentru reconstrucţia sistemului de sănătate din Gaza
Stiri externe
OMS, date îngrijorătoare: Cel puţin 7 miliarde de dolari sunt necesari pentru reconstrucţia sistemului de sănătate din Gaza

Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a declarat joi că estimează că cel puţin 7 miliarde de dolari sunt necesari pentru reconstrucţia sistemului de sănătate din Fâşia Gaza, relatează AFP.

Recomandări
Simulare AI. Cum s-a prăbușit avionul omului de afaceri Ioan Pavel în județul Vaslui. „L-am văzut că vine spre mine”
Stiri actuale
Simulare AI. Cum s-a prăbușit avionul omului de afaceri Ioan Pavel în județul Vaslui. „L-am văzut că vine spre mine”

Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit în Vaslui, în condiții de ceață. Pilotul, un om de afaceri cunoscut în zona Moldovei, a murit la impactul cu solul.

Se lansează „legea Rahova”. Primarul interimar al Capitalei zice că îi face proprietari pe sinistrați, Guvernul îl contrazice
Stiri actuale
Se lansează „legea Rahova”. Primarul interimar al Capitalei zice că îi face proprietari pe sinistrați, Guvernul îl contrazice

Autoritățile vor analiza problemele semnalate de cetățeni în procesul greoi de intervenție în cazul scurgerilor de gaz.

Buletinele cu cip încă nu pot fi folosite. Aproape 800.000 de oameni trebuie să aibă la ei și o adeverință pentru adresă
Stiri actuale
Buletinele cu cip încă nu pot fi folosite. Aproape 800.000 de oameni trebuie să aibă la ei și o adeverință pentru adresă

La mai bine de o jumătate de an de la lansare, multe instituții din țară nu au încă aparatele necesare pentru a citi buletinele electronice.

Top citite
1 neti sandu
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop lunar cu Neti Sandu, 23 octombrie – 22 noiembre 2025. Reușite, acțiune, profit și provocări pentru zodii
2 neti sandu
PRO TV
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 24 octombrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care va fi răsplătită de șef
3 sedinta de guvern
gov.ro
Stiri Politice
Oficial: Alegerile pentru Primăria Capitalei vor avea loc pe 7 decembrie
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 23 Octombrie 2025

46:28

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 23 Octombrie 2025

01:30:36

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
23 Octombrie 2025

01:45:41

Alt Text!
iBani
iBani - 23 Octombrie 2025

14:28

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28