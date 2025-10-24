Putin a început să îl vâneze pe „fostul” iubitei sale secrete. Cine este bărbatul urmărit de agențiile de informații ruse

Renumita gimnastă Alina Kabaeva l-a întâlnit pe Vladimir Putin pentru prima dată în 2001 – când el avea 49 de ani și ea 18 – înainte ca cei doi să înceapă o serie de aventuri ilicite.

Atleta Alina Kabaeva era o gimnastă promițătoare în 2001, când președintele rus Vladimir Putin, în vârstă de 49 de ani la acea vreme, a participat la un eveniment la care ea concura, scrie Daily Star.

Președintele rus s-a îndrăgostit evident de Alina și i-a obținut datele de contact. Cel mai probabil, un agent a fost angajat pentru a obține numărul de telefon al Alinei – Putin nu este renumit pentru flirturile sale.

Zvonurile despre aventură au început în 2006

În 2006, au început să circule zvonuri că cei doi ar avea o aventură. Alina se întâlnea la acea vreme cu un bărbat cu 15 ani mai în vârstă decât ea, un ofițer de poliție pe nume David Museliani. În aprilie 2008, ziarul rus Moskovsky Korrespondent a relatat logodna Alinei cu Putin, dar informația a fost rapid negată, iar publicația a fost închisă la scurt timp.

Din 2008, Alina și-a păstrat cu orice preț viața personală secretă față de public. Recent, ea a apărut pe Instagram, cu o postare de pe contul ei oficial în care lăuda o performanță la AEON Cup Club Championship.

„Fetele au obținut un rezultat remarcabil, medalia de aur la individual compus juniori și medalia de argint la proba pe echipe! Dar acesta este doar începutul. Sunt sigură că vor urma și alte victorii!”, a scris Alina.

Alina ar fi născut deja mai mulți copii președintelui rus

Potrivit publicației ruse Telegraf, de ani de zile circulă zvonuri online că atleta ar fi născut deja mai mulți copii pentru președintele rus Putin.

În ceea ce-l privește pe fostul iubit al Alinei, David Museliani, el și Alina s-au despărțit la scurt timp după apariția zvonurilor despre Putin. Pentru a-și vindeca inima frântă, David a renunțat la cariera în domeniul aplicării legii și s-a orientat către imobiliare în Moscova, deschizându-și propriul magazin.

Cu toate acestea, în 2022, conform Daily Mail, fostul iubit al Alinei era căutat de agențiile de informații ruse. Comitetul de anchetă rus l-a acuzat pe David Museliani de deturnare de fonduri publice legate de sabotajul din porturile arctice, iar acesta se află pe lista internațională a persoanelor căutate în Rusia. Dacă va fi extrădat la Moscova, riscă până la cinci ani de închisoare.

