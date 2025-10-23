OMS, date îngrijorătoare: Cel puţin 7 miliarde de dolari sunt necesari pentru reconstrucţia sistemului de sănătate din Gaza

23-10-2025 | 18:27
Cel mai grav scenariu de foamete se desfăşoară acum în Gaza
Getty

Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a declarat joi că estimează că cel puţin 7 miliarde de dolari sunt necesari pentru reconstrucţia sistemului de sănătate din Fâşia Gaza, relatează AFP.

Mihaela Ivăncică

"Nu există spitale complet operaţionale în Gaza şi doar 14 din 36 funcţionează. Există o lipsă gravă de medicamente esenţiale, echipamente şi personal medical", a declarat directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, avertizând că "în total costul reconstrucţiei sistemului de sănătate din Gaza va fi de cel puţin 7 miliarde de dolari".

OMS a anunţat totodată că ajutorul umanitar care intră în Fâşia Gaza este "insuficient" şi nu a dus la o îmbunătăţire a situaţiei în teritoriul palestinian afectat de foamete.

Situația alimentară rămâne gravă

"Foametea este încă prezentă deoarece nu există suficiente alimente" care ajung în Fâşia Gaza de la intrarea în vigoare a acordului de încetare a focului în urmă cu două săptămâni, iar "situaţia rămâne catastrofală", le-a declarat jurnaliştilor directorul general al OMS.

Anterior, Tedros Adhanom Ghebreyesus a anunţat că OMS, pentru prima data de la intrarea în vigoare a armistiţiului în Fâşia Gaza, a evacuat în siguranţă copii grav bolnavi şi răniţi, relatează dpa.

teroristi hamas
Donald Trump, despre gruparea teroristă Hamas: ”Vor fi eradicați și ei știu asta”. Ce se întâmplă în Fâșia Gaza

El a relatat pe platforma X că 41 de copii, împreună cu 145 de însoţitori, au fost scoşi din Gaza.

Toţi pacienţii sunt copii, a declarat un purtător de cuvânt al OMS, precizând că, din cauza "problemelor operaţionale", nu se poate dezvălui încă în ce ţări vor fi trataţi tinerii pacienţi.

"Aproximativ 15.000 de pacienţi aşteaptă încă aprobare pentru a primi îngrijiri medicale în afara Fâşiei Gaza", a scris Tedros pe X. "Continuăm să facem apel către ţări să-şi arate solidaritatea şi ca toate rutele să fie deschise pentru a accelera evacuarea medicală", a mai spus el.

Astfel de transporturi medicale necesită aprobarea autorităţilor israeliene, care controlează accesul în Fâşia Gaza.

Cine și când a știut despre respectarea celor 30 de zile la adoptarea legii pensionării magistraților. Ioana Dogioiu explică

