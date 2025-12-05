Pușcașii marini au deschis focul asupra unor drone observate la baza Île Longue, unde sunt submarinele nucleare franceze

05-12-2025 | 16:46
drone
Mai multe drone au survolat joi seara baza militară din Île Longue (departamentul Finistère, în vestul Franţei), care adăposteşte submarinele lansatoare de rachete (SNLE) ale forţei franceze de descurajare nucleară, a anunţat jandarmeria, citată de AFP.

Ioana Andreescu

Cinci drone au fost detectate tehnic joi seara, în jurul orei locale 19:30, deasupra bazei, care se află lângă portul Brest.

A fost pus în funcţiune un dispozitiv de combatere a dronelor şi de căutare.

Batalionul de puşcaşi marini, care asigură protecţia bazei, a efectuat mai multe tiruri anti-dronă, potrivit aceleiaşi surse.

Zboruri cu drone raportate anterior în zona militară

Zborurile cu drone în această zonă interzisă nu sunt chiar rare. În noaptea de 17 spre 18 noiembrie, a fost semnalat un zbor cu drona deasupra peninsulei Crozon, din care face parte Île Longue, dar fără a survola zona militară.

fabrica ucraina danemarca
Ucraina va construi o fabrică de armament pe teritoriul unui stat NATO. Va produce combustibil pentru rachete și drone

Sanctuar al descurajării nucleare franceze, baza de pe Île Longue este protejată de 120 de jandarmi maritimi, în coordonare cu puşcaşii marini.

Baza asigură întreţinerea celor patru submarine nucleare franceze, dintre care cel puţin unul se află permanent pe mare pentru a asigura descurajarea nucleară.

Contextul incidentelor cu drone în Europa de Nord

Condiţiile de lumină erau deosebit de bune joi seara deasupra portului Brest, datorită Lunii pline şi orbitei sale apropiate de Pământ, un fenomen frecvent numit Superlună.

În ultimele luni, în Europa de Nord s-au multiplicat semnalările de survoluri cu drone în aeroporturi şi alte locuri sensibile, inclusiv militare, liderii acestor ţări văzând mâna Moscovei în spatele acestor acţiuni.

ÎCCJ contestă din nou la CCR legea privind pensiile speciale din Justiție: „Discriminează magistrații"

