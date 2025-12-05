Patru drone de tip militar, neidentificate, detectate în apropierea avionului lui Zelenski către Dublin. Unde au zburat apoi

Stiri externe
05-12-2025 | 09:50
zelenski avion
AFP

Patru drone neidentificate zburau în direcția traiectoriei de zbor a avionului care îl transporta pe Volodimir Zelenski, încălcând interdicția de zbor luni seara, în timp ce președintele ucrainean se îndrepta către Irlanda.  

autor
Alexandru Toader

Patru „drone de tip militar” au ajuns într-o zonă din apropierea aeroportului din Dublin, pe unde avionul lui Zelenski urma să treacă marți (2 decembrie), în jurul orei 23:00. Avionul a aterizat înainte de ora prevăzută și, prin urmare, nu s-a intersectat cu vehiculele aeriene fără pilot, potrivit The Journal, care citează anumite surse.

Dronele au zburat apoi spre nava militară irlandeză LÉ William Butler Yeats, care fusese detașată în secret în largul Dublinului. Forțele armate irlandeze au decis să nu le doboare.

Serviciile de securitate au stabilit că dronele au fost lansate din nord-estul Dublinului și au rămas în aer timp de până la două ore. The Journal scrie că nu se știe încă cine a lansat aceste drone, în ce scop și unde se află acestea în prezent.

„Serviciile de securitate irlandeze au constatat că dronele de la aeroportul din Dublin erau mari, extrem de scumpe, de specificație militară, și că incidentul ar putea fi clasificat ca un atac hibrid”.

Citește și
harta negocieri
Putin cere retragerea completă a armatei ucrainene până la Odesa. Rusia ar ajunge astfel la granița cu România

The Journal a adăugat că, în urma incidentului de marți a avut loc o reuniune de urgență a conducerii de vârf a Irlandei și că aeronava care îl transporta pe Zelenski a plecat special din Dublin pentru a minimiza riscul unor noi incidente cu drone, notează Ukrainska Pravda.

Sursa: Ukrainska Pravda

Etichete: drone, avion, Irlanda, Zelenski,

Dată publicare: 05-12-2025 09:25

Articol recomandat de sport.ro
Italienii s-au trezit cu Cristi Chivu în redacția Gazzetta dello Sport: ”Nu a venit pentru un interviu”
Italienii s-au trezit cu Cristi Chivu în redacția Gazzetta dello Sport: ”Nu a venit pentru un interviu”
Citește și...
Vladimir Putin nu s-ar putea mulțumi doar cu „Novorusia”. Bucata de pământ cu care ar lega „de minune” Rusia
Stiri externe
Vladimir Putin nu s-ar putea mulțumi doar cu „Novorusia”. Bucata de pământ cu care ar lega „de minune” Rusia

„Există posibilitatea ca americanii să trădeze Ucraina”. Emmanuel Macron a formulat acest grav avertisment, într-o discuție cu Zelenski și cu alți lideri europeni, pentru a analiza strategii de protejare a Kievului.

Putin cere retragerea completă a armatei ucrainene până la Odesa. Rusia ar ajunge astfel la granița cu România
Stiri externe
Putin cere retragerea completă a armatei ucrainene până la Odesa. Rusia ar ajunge astfel la granița cu România

„Există posibilitatea ca americanii să trădeze Ucraina". Emmanuel Macron a formulat acest grav avertisment într-o discuție cu Zelenski şi alți lideri europeni pentru a analiza strategii de protejare a Kievului.

Der Spiegel: Macron l-a avertizat pe Zelenski să fie prudent pentru că SUA ar putea „trăda” Ucraina. „Un mare pericol”
Stiri externe
Der Spiegel: Macron l-a avertizat pe Zelenski să fie prudent pentru că SUA ar putea „trăda” Ucraina. „Un mare pericol”

Documente dezvăluite de Der Spiegel arată că liderii europeni au transmis președintelui ucrainean Volodimir Zelenski avertismente clare privind negocierile cu emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner.

Recomandări
Reforma pensiilor magistraților ar putea ajunge din nou la CCR. ÎCCJ decide astăzi dacă va sesiza Curtea
Stiri actuale
Reforma pensiilor magistraților ar putea ajunge din nou la CCR. ÎCCJ decide astăzi dacă va sesiza Curtea

Secţiile Unite ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie se reunesc vineri pentru a decide cu privire la proiectul de lege care schimbă condiţiile de pensionare pentru magistraţi şi pentru care Guvernul şi-a asumat răspunderea în Parlament.

Ultima zi de campanie pentru candidații la Primăria Capitalei. Bucureştenii îşi aleg duminică primarul general
Alegeri locale 2025
Ultima zi de campanie pentru candidații la Primăria Capitalei. Bucureştenii îşi aleg duminică primarul general

Vineri este ultima zi în care cei 17 candidaţi aflaţi în competiţia pentru fotoliul de primar general al Capitalei mai pot să îşi prezinte oferta electorală în faţa bucureştenilor.

Vladimir Putin nu s-ar putea mulțumi doar cu „Novorusia”. Bucata de pământ cu care ar lega „de minune” Rusia
Stiri externe
Vladimir Putin nu s-ar putea mulțumi doar cu „Novorusia”. Bucata de pământ cu care ar lega „de minune” Rusia

„Există posibilitatea ca americanii să trădeze Ucraina”. Emmanuel Macron a formulat acest grav avertisment, într-o discuție cu Zelenski și cu alți lideri europeni, pentru a analiza strategii de protejare a Kievului.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 4 Decembrie 2025

45:36

Alt Text!
Vorbește Lumea
04 Decembrie 2025

01:44:07

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
03 Decembrie 2025

01:31:37

Alt Text!
ePlan
Ediția 6

17:24

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28