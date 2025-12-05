Patru drone de tip militar, neidentificate, detectate în apropierea avionului lui Zelenski către Dublin. Unde au zburat apoi

Patru drone neidentificate zburau în direcția traiectoriei de zbor a avionului care îl transporta pe Volodimir Zelenski, încălcând interdicția de zbor luni seara, în timp ce președintele ucrainean se îndrepta către Irlanda.

Patru „drone de tip militar” au ajuns într-o zonă din apropierea aeroportului din Dublin, pe unde avionul lui Zelenski urma să treacă marți (2 decembrie), în jurul orei 23:00. Avionul a aterizat înainte de ora prevăzută și, prin urmare, nu s-a intersectat cu vehiculele aeriene fără pilot, potrivit The Journal, care citează anumite surse.

Dronele au zburat apoi spre nava militară irlandeză LÉ William Butler Yeats, care fusese detașată în secret în largul Dublinului. Forțele armate irlandeze au decis să nu le doboare.

Serviciile de securitate au stabilit că dronele au fost lansate din nord-estul Dublinului și au rămas în aer timp de până la două ore. The Journal scrie că nu se știe încă cine a lansat aceste drone, în ce scop și unde se află acestea în prezent.

„Serviciile de securitate irlandeze au constatat că dronele de la aeroportul din Dublin erau mari, extrem de scumpe, de specificație militară, și că incidentul ar putea fi clasificat ca un atac hibrid”.

The Journal a adăugat că, în urma incidentului de marți a avut loc o reuniune de urgență a conducerii de vârf a Irlandei și că aeronava care îl transporta pe Zelenski a plecat special din Dublin pentru a minimiza riscul unor noi incidente cu drone, notează Ukrainska Pravda.

