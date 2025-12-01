Erdogan: „Conflictul dintre Rusia şi Ucraina a atins în mod clar un nivel care ameninţă siguranţa navigaţiei în Marea Neagră”

Stiri externe
01-12-2025 | 20:33
recep erdogan
IMAGO

Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan avertizează asupra unei „escaladări îngrijorătoare” după atacurile ucrainene cu drone asupra a două petroliere din Marea Neagră, relatează AFP.

autor
Ioana Andreescu

"Nu putem accepta aceste atacuri în nicio circumstanţă, întrucât ameninţă securitatea navigaţiei, mediul şi viaţa în zona noastră economică exclusivă", a subliniat preşedintele Turciei.

Acesta semnalează că în prezent "conflictul dintre Rusia şi Ucraina a atins în mod clar un nivel care ameninţă siguranţa navigaţiei în Marea Neagră".

Prin urmare, "adresăm avertismentele necesare tuturor părţilor implicate. De asemenea, urmărim îndeaproape evoluţia situaţiei în vederea încheierii conflictului şi suntem pregătiţi să ne aducem contribuţia la fiecare ocazie", a mai transmis Erdogan, după ce Statele Unite au formulat un plan de pace în 28 de puncte asupra căruia Washingtonul poartă negocieri cu Kievul.

Două petroliere, Kairos şi Virat, care navigau sub pavilionul statului Gambia, dar fac parte din "flota din umbră" cu ajutorul căreia Rusia ocoleşte sancţiunile pe care i le-au impus ţările occidentale, au fost lovite vineri seară de drone navale ucrainene în Marea Neagră în apropierea coastelor Turciei, în afara apelor teritoriale ale acesteia. Nava Virat a fost lovită din nou sâmbătă dimineaţa.

Ambele petroliere se deplasau fără încărcătură către portul rusesc Novorossiisk, unde un alt atac ucrainean cu drone a scos din funcţiune un terminal petrolier pe unde este exportat de asemenea petrol kazah.

Un al treilea petrolier, Mersin, sub pavilion panamez, dar operat de o companie turcă şi folosit de asemenea la exportul de petrol rusesc, a fost avariat joi în Atlantic în apropierea statului african Senegal, în urma a patru explozii exterioare a căror cauză încă nu este clară.

Sursa: Agerpres

Etichete: Rusia, Ucraina, erdogan,

Dată publicare: 01-12-2025 20:33

